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去年經常性薪資增2.77% 25年最大增幅

2025/02/18 05:30

主計總處昨公布去年經常性薪資平均4萬6450元、年增2.77％，創25年最大增幅。（資料照，中央社）主計總處昨公布去年經常性薪資平均4萬6450元、年增2.77％，創25年最大增幅。（資料照，中央社）

總薪資增4.39％ 創14年最大增幅

〔記者鄭琪芳／台北報導〕主計總處昨公布二○二四年經常性薪資平均四萬六四五○元、年增二．七七％，創二十五年最大增幅；總薪資平均六萬九八四元、增四．三九％，為十四年最大增幅；剔除物價因素後，實質經常性薪資年增○．五八％、為四年最大增幅，實質總薪資增二．一六％、為六年最大增幅。另，去年經常性薪資中位數三萬七二七四元、年增三．二九％。

根據調查，去年十二月全體受僱員工八五○．六萬人，月增四千人、年增六．六萬人；去年受僱員工平均八四五．七萬人、年增三．四萬人。各行業中，住宿餐飲、醫療保健及社服、營建工程及批發零售業均增一萬人以上，製造業則年減二．七萬人。

主計總處官員指出，十二月製造業加班工時十六．八小時、年增二．二小時，連續七個月成長；去年製造業加班工時平均十六．三小時、創十四年新高，製造業景氣持續擴張。去年平均每月加班費二二八二元創新高、年增九．三四％，其中製造業四○七五元、增九．六三％，電子零組件製造業更達七二四七元、增十六．三六％。

經常性薪資中位數3萬7 年增3.29％

另，去年全體受僱員工經常性薪資（含本俸及固定津貼）平均四萬六四五○元、年增二．七七％，加計非經常性薪資（獎金及加班費等），總薪資平均六萬九八四元、年增四．三九％；扣除物價漲幅後，實質經常性薪資四萬三○八五元、年增○．五八％，實質總薪資五萬六五六六元、增二．一六％，雙雙恢復正成長。去年經常性薪資中位數則為三萬七二七四元、年增三．二九％，實質經常性薪資中位數三萬四五七四元、年增一．○九％。

金融保險業總薪資 年增9.27％最多

各行業中，金融保險業經常性薪資年增五．四四％最多，運輸倉儲、批發零售業分別增三．五六％、三．四四％次之。至於總薪資，仍以金融保險業年增九．二七％最多，運輸倉儲、批發零售業各增五．四％及五．一六％次之，製造業增四．九三％，其中電子零組件製造業增七．八八％。

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