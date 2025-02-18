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西方科技業主流 除了中國什麼都可以

2025/02/18 05:30

許多西方科技公司為降低對中國供應商的依賴，選擇「中國加一」策略，馬來西亞半導體產業也在試圖尋找中國的替代方案。（路透資料照，美編組合成）許多西方科技公司為降低對中國供應商的依賴，選擇「中國加一」策略，馬來西亞半導體產業也在試圖尋找中國的替代方案。（路透資料照，美編組合成）

中國＋1再升級 從產品組裝擴及重要機械與零件工廠都撤離

〔編譯盧永山／綜合報導〕二○一八年美國對中國發動貿易戰後，許多西方科技公司為降低對中國供應商的依賴，選擇「中國加一」策略。《華爾街日報》報導，隨著美中緊張關係再度升高，許多西方科技公司正加速將生產撤離中國，並尋找其他國家的供應商，「除了中國什麼地方都可以（Anything But China）」已成為他們的最新策略，凸顯全球科技界在兩大強權間加劇分化。

馬來西亞半導體產業協會會長王壽苔表示：「大家都在試圖尋找中國的替代方案，科技公司正在重新設計他們的業務，不再有『即時生產』策略，有人將他們的新策略稱為『以防萬一』。」

西方客戶要求供應商 赴境外設廠

這個趨勢為亞洲和拉丁美洲的國家提升其價值鏈提供了機會，也推動中國供應商以更快的速度向海外擴張，許多中國供應商應西方客戶要求在境外設立工廠。

標準普爾近日發布報告指出，與第一波多角化不同，當時科技公司只是將產品組裝撤離中國，目前這波則涉及到將生產感測器、印刷電路板和電力電子等零件的工廠撤離中國，這類行動涉及對機械和零件的大量前期投資，使得供應鏈從中國轉移出去變得更為持久。

中國因COVID-19疫情實施嚴厲的防疫封控措施，導致從iPhone到汽車等各類產品的生產陷入停頓，也引發大量西方公司從中國撤離到越南和印度等地。

川普重返白宮 加速外企脫中壓力

此後，美國和中國針對誰掌握未來最關鍵技術而展開的較量，加速了這個轉變。科技公司高層主管認為，川普重返白宮後將加大企業出走中國市場的壓力；川普宣布對中國所有進口商品加徵十％關稅，並揚言進一步提高關稅。

中國美國商會先前發布的年度調查顯示，三六○多家受訪企業中，有三十％表示正考慮或已開始將生產轉移到其他國家；約四分之一的科技和研發公司表示，已開始將供應鏈撤離中國。

東南亞在勞動和能源成本方面與中國類似，隨著西方科技公司將其最先進的晶片、AI伺服器和消費電子設備的生產和組裝轉移至此，該地區正在蓬勃發展。東協數據顯示，二○二三年東南亞的外國直接投資（FDI）達二三○○億美元，遠高於二○一八年的一五五○億美元。

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