晴時多雲

自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 財經週報

〈財經週報-投資觀點〉選對權證 同時掌握投資的長短期趨勢

2025/02/17 05:30

台股近期呈現震盪走勢，善加利用權證，可提高收益。（資料照）台股近期呈現震盪走勢，善加利用權證，可提高收益。（資料照）

■蘇逸貞

台股近期呈現震盪走勢，顯示出投資人對市場整體方向不確定性的提升，儘管需面對川普政府所提出關稅政策的不確定性，台灣景氣依然持續維持在溫和擴張階段，且隨著AI應用朝邊緣端發展，台股受惠產業範圍擴大及成長動能依舊存在。如何在波動加劇的2025年進行布局﹖可善加利用權證，透過選擇適當標的、分析產業行情與參與特定事件，權證投資可提高資金效率，槓桿特性有助提升收益。

首先，投資人如看好2025年AI邊緣端應用或消費性電子復甦題材，想進行區間波段操作，可選擇長天期的權證，具時間價值遞減速度較小的優勢，同時可加倍看對方向之漲幅所帶來的獲利。

其次，事件型交易在川普任期也是投資人可善加把握的機會。在川普發表關稅政策時，利用權證加碼受影響的個股，布局價平附近的權證，其價值變動最為敏感。然須提醒投資人，此類事件交易需更為專注且迅速的操作，作為利美的談判籌碼，有關川普所發表的訊息有時具有時效性，對加拿大及墨西哥的關稅政策反覆便是最好的例子。

利用證券商同業公會權證知識專網或各發行人提供的「權證搜尋」工具，找出對應的個股或指數權證，篩選符合自身需求的權證條件，如對權證商品仍不甚了解，可至權證懶人包專區研讀更多的商品知識。權證為高槓桿投資工具，投資人於交易前應詳閱產品說明及相關風險，投資含有風險，投資人應視自身屬性並謹慎為之。權證贏家https://www.warranttw.tw；法興權證官網https://tw.warrants.com

（作者為法國興業銀行臺灣權證主管）

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財