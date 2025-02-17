〈財經週報-投資觀點〉選對權證 同時掌握投資的長短期趨勢

台股近期呈現震盪走勢，善加利用權證，可提高收益。（資料照）

■蘇逸貞

台股近期呈現震盪走勢，顯示出投資人對市場整體方向不確定性的提升，儘管需面對川普政府所提出關稅政策的不確定性，台灣景氣依然持續維持在溫和擴張階段，且隨著AI應用朝邊緣端發展，台股受惠產業範圍擴大及成長動能依舊存在。如何在波動加劇的2025年進行布局﹖可善加利用權證，透過選擇適當標的、分析產業行情與參與特定事件，權證投資可提高資金效率，槓桿特性有助提升收益。

首先，投資人如看好2025年AI邊緣端應用或消費性電子復甦題材，想進行區間波段操作，可選擇長天期的權證，具時間價值遞減速度較小的優勢，同時可加倍看對方向之漲幅所帶來的獲利。

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其次，事件型交易在川普任期也是投資人可善加把握的機會。在川普發表關稅政策時，利用權證加碼受影響的個股，布局價平附近的權證，其價值變動最為敏感。然須提醒投資人，此類事件交易需更為專注且迅速的操作，作為利美的談判籌碼，有關川普所發表的訊息有時具有時效性，對加拿大及墨西哥的關稅政策反覆便是最好的例子。

利用證券商同業公會權證知識專網或各發行人提供的「權證搜尋」工具，找出對應的個股或指數權證，篩選符合自身需求的權證條件，如對權證商品仍不甚了解，可至權證懶人包專區研讀更多的商品知識。權證為高槓桿投資工具，投資人於交易前應詳閱產品說明及相關風險，投資含有風險，投資人應視自身屬性並謹慎為之。權證贏家https://www.warranttw.tw；法興權證官網https://tw.warrants.com。

（作者為法國興業銀行臺灣權證主管）

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