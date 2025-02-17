〈財經週報-投資觀點〉川普關稅戰火力四射 DeepSeek加速AI落地普及

DeepSeek可望大幅降低一般企業採用AI技術的門檻，且不需要投入大量資源從零開始，有助於AI應用由原本雲端快速落地普及化。（美聯社）

■陳柏州

原先世界各國對於川普於1月20日就職典禮演說內容未出現極端政策，且上任後亦未馬上推出激進關稅政策而鬆了一口氣，某種程度確實緩和了市場的緊繃不安情緒；只是，未料在台灣農曆新年假期尾聲，川普以打擊非法移民和毒品不力為由，迅雷不及掩耳對其前三大進口國-中國、加拿大及墨西哥的進口商品加徵關稅。

雖然後續加、墨關稅措施將延緩1個月，惟對中國部份仍是如期生效並引來中方強力反擊，凸顯全球貿易戰升級是風雨欲來，尤其川普亦預告將對晶片、製藥及部份金屬/原物料加徵關稅，其中台灣晶片課稅若如市場傳聞高達100%，對於以半導體產業為經濟命脈的台灣來說將是不可承受之重，全球科技產業可能將面臨重新洗牌的命運。此外，美聯準會（Fed）在通膨前景因關稅問題投下巨大變數下也於1月FOMC會議暫緩降息，今年上半年聯準會利率政策恐亦進入停看聽階段。

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近期中國AI企業DeepSeek橫空出世，除了吹皺全球股市一池春水外，其高度性價比、開源特性及低成本優勢亦成為市場討論焦點。由於DeepSeek推出具成本優勢之開源模型，雖然打破過往認知為絕對核心的「硬體」重要性，並讓市場對於過往雲端服務供應商（CSP）巨額資本支出趨勢出現疑慮，但從另一角度來看，其具成本優勢且具開源特性的模型，也可望大幅降低一般企業採用AI技術的門檻，且不需要投入大量資源從零開始，確實有助於AI應用由原本雲端快速落地普及化。

DeepSeek問世 AI產業不會泡沫化

整體而言，DeepSeek的問世有助於加快AI速度與普及，可望帶動SaaS（軟體式服務）、資安以及終端消費品-手機、PC等產業需求提升；而對AI硬體供應鏈來說，股價短線面臨評價修正壓力，惟就長期來看，AI普及反而可望刺激更多中小企業客戶需求，且現有檯面上這些科技巨頭為保持競爭力，亦將加速AI技術創新推出更強模型並投入更大規模訓練，AI產業並無泡沫化問題。

目前產業題材或實質面利多相對較為匱乏，再加上美中關稅戰2.0一觸即發，地緣政治角力亦充滿戲劇性，現階段操作難度高，以台股為例，2025年要複製2023、2024年超過兩成以上漲幅的機會不大，面對這種狀況，對於今年操作報酬期望值有必要降低。

（作者為中國信託證券投顧策略研究部經理）

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