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〈財經週報-熱門族群〉烏俄戰後重建商機帶旺 散裝航運強勢上攻

2025/02/17 05:30

烏俄戰後重建商機，帶動鋼材、水泥等原物料需求提升，對散裝航運族群是一大利多。（彭博）烏俄戰後重建商機，帶動鋼材、水泥等原物料需求提升，對散裝航運族群是一大利多。（彭博）

記者王憶紅／專題報導

美國總統川普上週喊出烏俄戰爭不久後可能停火，由於重建商機可能長達10年、4,000億美元，使得散裝運輸族群再度成為市場吸睛焦點。雖然上週五7檔散裝運輸股股價漲跌互見，不過，週漲幅介於6.9%-15.29%。

市場人士指出，烏俄戰爭若結束，戰後重建階段，將帶動鋼材、水泥等原物料需求提升，散裝運輸需求亦將顯著成長，對散裝航運族群是一大利多，但目前距離烏俄戰爭終止、重建計畫落實，還有一段時間，股價追高風險亦高。

市場人士指出，烏俄戰後重建商機，台灣散裝業者或許沒有直接受惠，但因散裝船需求增加，在供給緊俏下，散裝船租金可望走揚、帶動波羅的海運價指數BDI上漲，而台灣散裝業者船舶出租多採指數連動型，可望進而受惠。

市場人士預期，烏俄戰爭重建第一波可望帶動鋼鐵、水泥等建材需求，而烏克蘭的玉米等糧食出口量則可望逐步恢復到戰爭前，因此大小散裝船都可望受惠。

除戰後重建題材外，法人則指出，目前散裝航運族群股價基期和評價偏低，而統計近十年BDI指數在2月份上漲機率高達80%，因此預期報價利多將有利股價表現。其次，上市櫃業者3月將陸續公布配股政策，預期裕民（2606）、慧洋-KY（2637）、新興（2605）等現金殖利率皆逾5%。同時，西非幾內亞礦區今年下半年投產，而西非鐵礦砂主要將運往中國，在西非到中國運距拉長下，也可望造成海岬型船供給緊俏。

營運動能逐季轉強 散裝族群持正面看法

法人表示，考量股價基期偏低、高殖利率題材受矚目，而中國復工潮以及烏俄戰爭結束戰後重建題材商機，將趨動散裝族群運價向上，在營運動能逐季轉強下，對散裝族群持正面看法。

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