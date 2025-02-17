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〈財經週報-關稅戰〉川普關稅戰+Deepseek夾攻 經濟部強化台廠優勢

2025/02/17 05:30

工總表示，DeepSeek崛起，不會排擠台廠優勢。（路透）工總表示，DeepSeek崛起，不會排擠台廠優勢。（路透）

記者廖家寧／專題報導

美國總統川普點名台灣搶走美國晶片生意，揚言要對台灣半導體課徵100%關稅，同時中國在美國抑制AI高效晶片輸中後以DeepSeek崛起，是否影響台廠競爭力？經濟部表示，台灣奠立在領先的半導體製造基礎上，開發AI高效晶片獨具優勢且有議價能力，台廠多半評估長期AI需求蓬勃不變，關稅成本會轉嫁至美商，也多不認為DeepSeek足以為威脅。

針對川普再度點名台灣，奪走美國晶片生意。總統賴清德14日召開國安會議。他強調，政府會當產業界的後盾。

經濟部表示，台灣晶圓製造與美國IC設計是互補互利，若缺少MIT支持，美國科技大廠也難以取得價格競爭力的先進製程晶片。美國IC設計全球市占率7、8成，提高關稅後，成本會轉嫁至產品售價，美商未必樂見其成。為弭平認知差距，經濟部次長江文若與產發署副署長陳佩利已赴華府溝通。

赴墨投資台廠約300家 協助產線調度與布局

川普已宣布對中國進口商品加徵10%關稅，對加拿大和墨西哥輸美商品徵25%關稅。經濟部指出，赴墨投資台廠約300家，以電子製造服務（EMS）、機械和汽車零組件為主，經濟部將協助台商視情況調度產線與布局。

另一方面，DeepSeek崛起震驚全球，至今仍是個謎。經濟部長郭智輝表示，這對台灣而言有利，若DeepSeek能單靠軟體就達成接近ChatGPT的效果，對台灣而言未必不可借鑑。據悉，郭智輝已責成經濟部技術司解析DeepSeek公開的程式碼，確認是否如傳言般，若是如此，就要取其可借鑑之處，擴大AI應用在百工百業。

躋身一流AI大國 延攬數位遊民來台

郭智輝強調，台灣要躋身一流AI大國，必須加強AI軟體應用，經濟部要延攬數位遊民來台，也正與財政部協商祭出綜所稅優惠。

AI浪潮下，算力即國力，台灣以AI之島為國政願景，近年來急起直追「擴算力」，要強化AI自主發展、導入百工百業，公私部門已啟動大型算力建置計畫，截至去年算力已有103PF （每秒千兆次浮點運算），1個PF相當於10萬台高效能個人電腦，全球算力效能排第11。

全球算力第1是美國，有6475PF；第2、3的日本與義大利各有940PF、849PF，與美國有不小斷層。在台灣之前的還有瑞士、德國、芬蘭、中國、法國、西班牙及韓國。在晶創計畫與大南方新矽谷計畫助攻下，我國公私部門累計總算力今年可達300PF、2028年預期可突破1000PF、2029年可超過1200PF。

同時，台灣不間斷強化AI晶片開發，技術司指出，經濟部與國科會合作在2019年成立「台灣人工智慧晶片聯盟（AITA，愛台聯盟）」專研加速AI晶片升級；其中一大重點是發展「半通用AI晶片」，意即「一顆晶片就能滿足多功能效果」。舉例而言，AI影像辨識晶片可同時滿足動態影響快速運算，兼具靜態影像精準辨識。

技術司表示，開發高效又省電的AI晶片有其必要，工研院已研發出可微縮先進製程的磁性記憶體（MRAM）前瞻技術，效能勝韓廠40%，可用在「記憶體內運算」，已被國內龍頭T廠納入下一代製程。

至於DeepSeek是否有排擠台廠優勢之虞？工總高層分析，倒不至於，正如華為因應美商壟斷關鍵系統技術，因被鎖喉而開發鴻蒙系統，但鴻蒙系統因資安疑慮，不會被其他品牌採用，也僅中國會用。

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