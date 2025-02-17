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〈財經週報-時事求是〉貿易戰到最後

2025/02/17 05:30

美國總統川普再以關稅為貿易戰武器，各國嚴陣以待。但是美國民眾不會想要高物價的生活，而且川普的目標仍是中國，所以關稅戰不致於無限擴大。（彭博）美國總統川普再以關稅為貿易戰武器，各國嚴陣以待。但是美國民眾不會想要高物價的生活，而且川普的目標仍是中國，所以關稅戰不致於無限擴大。（彭博）

■魏錫賓

美國總統川普再以關稅為武器，掀起新一波貿易戰，這一次沒有人在局外，各國也都嚴陣以待，等待川普出牌。川普要讓美國偉大，經濟榮景自是其一，因此評估其後續作為，不能忽略國際環境也會影響美國經濟的現實；如果不是為了互相毀滅，川普的壓迫式外交，對多數國家應會止於平衡點。

根據美國國際貿易委員會（United States International Trade Commission,ITC）的資料，2023年美國進口約3.1兆美元商品中，有2.1兆美元，亦即近7成免稅，其餘約3成則被課徵了700多億美元的關稅，平均進口稅率是2.4%。在川普首次總統任期結束前的2020年，關稅收入已是他上任前的2倍。只是美國關稅收入即使倍增，占聯邦政府約5兆美元歲入的比例仍相當有限。

經濟結構改變，關稅不是政府財政收益重要來源，那麼川普要的是什麼？他希望製造業回流美國、外國企業到美國設廠、將美國產品賣出去，並以提高關稅為手段；然而，全球經濟互相連結，美國2024年進出口商品貿易超過5.3兆美元，雖然逆差達到1.2兆美元，但美國服務業一向強勢，服務順差已近3千億美元，挾著數位資通訊等優勢，金融業等在全球攻城掠地，使總逆差不致失控；貿易赤字一直在擴大的美國，也有許多企業依賴海外市場生存。川普想要維持美國的榮景，需要一個繁榮的外在環境來搭配，而且不能引起過於激烈的報復，所以也不能過度壓抑貿易對手國的經濟。

川普前一次擔任總統，貿易戰的主要目標是中國，在目前美國社會對中國態度更為負面的情況下，他應不會放過。觀察他就職約一個月來的作為，對墨、加等盟友似乎更有壓迫性，可以假設他這一次更急於獲得成績，因此先鎖定經濟規模更小的國家，以關稅為武器，希望達成政治上的目的。

攤開美國2024年的貿易統計，對中國的貿易赤字近3千億美元，約等於第2名墨西哥與第3名越南的總和，因此，想要解決貿易問題的川普，不可能對中國視而不見；可以說，若不積極處理與中國之間的貿易逆差，其他作為都不切實際。更可以合理判斷，川普目前的策略，除了希望盡速收到執政效果，也在展示經濟實力，為下一次與中國更激烈的貿易衝突作準備。

從川普到拜登，從貿易戰打到科技戰，限制尖端科技產品輸中等規範，都顯示美中的對抗難以避免。我國可以以到美國設廠、與美國組成經濟民主聯盟等方式，緩解貿易逆差，但中國無法採行同樣的行為去避免日漸擴大的衝突。

前次川普執政，改變中國向外輸出影響力的趨勢，造成全球供應鏈重整，企業多在中國之外擴廠；此次川普砲火四射，包括我國在內的其他國家受到的影響應會更大，可是因主要國家都已簽署1997年7月1日生效的資訊科技協定（ITA），及後續擴大談判（ITA 2），幾乎所有資訊科技產品的貿易都已零關稅，在資訊訊及電子產品占我國出口早就超過半數的情況下，我國受到的關稅戰衝擊維持有一定的緩衝空間。

美國雖也簽署ITA，但不代表不會違反規定，以川普的作風，不甩WTO也不令人意外。可是，信奉「常識」執政的川普，自然知道美國民眾不會想要高物價的生活，國際關稅戰，不致於無限擴大。川普的目標仍應是中國，貿易戰打到最後，經濟敵我之間的關係應該會更清晰。

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