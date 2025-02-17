晴時多雲

自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 財經政策

靠中得不償失 宏國白蝦出口價量俱崩

2025/02/17 05:30

宏都拉斯與我國終止自由貿易協定（FTA）後，從我國進口白蝦第一大來源國，如今掉到第六名。（法新社資料照）宏都拉斯與我國終止自由貿易協定（FTA）後，從我國進口白蝦第一大來源國，如今掉到第六名。（法新社資料照）

〔記者廖家寧／台北報導〕宏都拉斯與我國終止自由貿易協定（FTA）後，從我國進口白蝦第一大來源國，如今掉到第六名。宏都拉斯去年白蝦出口量大減，宏媒報導主因是對台灣的出口量下降；與此同時，我國購買宏都拉斯白蝦每公斤單價從二○二三年的七．四二美元降至去年的五．六美元，大減約二十五％。

經濟部貿易署指出，根據統計，二○二三年我國自宏都拉斯進口白蝦九五三○萬美元、占我國進口白蝦金額比重二十六．三％；該年進口量一萬二八三八公噸，當時宏國是我國第一大白蝦進口來源。

我國與宏國二○二三年十二月六日起終止台薩宏FTA，自該日起我自宏國進口白蝦恢復課徵二十％關稅，二○二四年自宏國進口白蝦金額降為二二三六萬美元，進口量三九九六公噸。

貿易署指出，二○二四年我國自全球進口白蝦前五大來源，依序為厄瓜多占十九％、巴拿馬十八．三％、泰國十三．一％、越南十二．八％、馬來西亞八．六四％，原為進口第一大來源國的宏都拉斯則降至六．四九％，退居第六名。

至於我國購買宏國白蝦單價，二○二三年每公斤平均單價較前一年略降至七．四二美元，去年平均單價再跌至五．六美元。

目前宏都拉斯和中國的FTA談判舉步維艱，經貿官員坦言，宏都拉斯境內盛產多種原料，但此「優勢」似乎對宏中FTA談判作用不大，因宏國的鄰近國家也或多或少都有相當數量的原料，而那些國家多已和中國簽署了FTA。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財