靠中得不償失 宏國白蝦出口價量俱崩

宏都拉斯與我國終止自由貿易協定（FTA）後，從我國進口白蝦第一大來源國，如今掉到第六名。（法新社資料照）

〔記者廖家寧／台北報導〕宏都拉斯與我國終止自由貿易協定（FTA）後，從我國進口白蝦第一大來源國，如今掉到第六名。宏都拉斯去年白蝦出口量大減，宏媒報導主因是對台灣的出口量下降；與此同時，我國購買宏都拉斯白蝦每公斤單價從二○二三年的七．四二美元降至去年的五．六美元，大減約二十五％。

經濟部貿易署指出，根據統計，二○二三年我國自宏都拉斯進口白蝦九五三○萬美元、占我國進口白蝦金額比重二十六．三％；該年進口量一萬二八三八公噸，當時宏國是我國第一大白蝦進口來源。

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我國與宏國二○二三年十二月六日起終止台薩宏FTA，自該日起我自宏國進口白蝦恢復課徵二十％關稅，二○二四年自宏國進口白蝦金額降為二二三六萬美元，進口量三九九六公噸。

貿易署指出，二○二四年我國自全球進口白蝦前五大來源，依序為厄瓜多占十九％、巴拿馬十八．三％、泰國十三．一％、越南十二．八％、馬來西亞八．六四％，原為進口第一大來源國的宏都拉斯則降至六．四九％，退居第六名。

至於我國購買宏國白蝦單價，二○二三年每公斤平均單價較前一年略降至七．四二美元，去年平均單價再跌至五．六美元。

目前宏都拉斯和中國的FTA談判舉步維艱，經貿官員坦言，宏都拉斯境內盛產多種原料，但此「優勢」似乎對宏中FTA談判作用不大，因宏國的鄰近國家也或多或少都有相當數量的原料，而那些國家多已和中國簽署了FTA。

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