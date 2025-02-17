專家︰金融體系如危卵 中國高層夜難眠

中國無論是四大國銀還是民營銀行，利潤都在下降、不良資產都在上升，恐釀系統性風險。（法新社資料照）

銀行利潤下降、不良資產上升

〔編譯魏國金／綜合報導〕經濟低迷與地方政府債台高築，使中國去年經歷前有未見的農村銀行合併浪潮。美國之音報導，曾任職中國工商銀行的紐約獨立評論者張傑指出，目前無論是中國四大國銀還是民營銀行，利潤都在下降、不良資產都在上升，恐釀系統性風險，「這是一件大事，可能讓習近平或中南海睡不著覺」。

房市泡沫、外資撤離等挑戰持續

報導指出，中國小型銀行的合併浪潮，僅是中國近年因應經濟問題的最新例子；張傑認為，中國的金融體系今年仍面臨房地產泡沫、消費緊縮、地方債務、失業率居高不下、外資撤離與政府干擾的多重挑戰。

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房地產低迷，造成過去大舉放款房地產開發商與地方政府融資工具的地方銀行不良資產上升。中國官方數據顯示，去年第三季農村商業銀行的不良貸款率達三．○四％，接近整體銀行業一．五六％的兩倍。

對於失業率的問題，他說，雖然中國當局表示青年失業率為十七％，但之前有學者稱達到四十六％，「我的估計應該約五十％，也就是每兩個（青年）就業人員中有一個可能處於失業狀態，這個形勢非常嚴重。」

他表示，中國金融體系經歷改革後，已逐漸自主經營、自負盈虧，但現在政府動輒干擾銀行的自主性，將銀行做為「黨和政府的錢袋」；而中國缺乏妥善的社會福利，導致經濟低迷時，人民不敢消費而引發通貨緊縮。

張傑認為，外資撤離也是中國今年一大金融系統問題。中國去年外商直接投資（FDI）淨減少一六八○億美元，創一九九○年統計以來最大規模資本外流。外國企業撤資之際，中國企業加速將資金遷移海外，中國投資者向海外投資了一七三○億美元，而外商流入中國的投資規模僅四十五億美元，為三十三年來最低，三年來FDI暴跌九十九％。

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