英特爾設計業務 傳博通考慮接手

知情人士透露，博通對英特爾的晶片設計與行銷業務進行詳細檢視，並與顧問商討出價收購的計畫。（法新社資料照）

〔編譯魏國金／綜合報導〕《華爾街日報》報導，英特爾的競爭對手台積電與博通，正各自考慮恐將這家美國晶片巨擘一分為二的交易。知情人士透露，博通對英特爾的晶片設計與行銷業務進行詳細檢視，並與顧問商討出價收購的計畫，但唯有找到英特爾製造業務方面的合作夥伴，才會推動該計畫。

消息來源表示，目前博通尚未向英特爾提出任何方案，最終也可能裹足不前。與此同時，台積電也在研究控制英特爾全部或部份晶圓廠的可能性，有可能以做為投資者或其他結構的一部分來達成該目標。台積電與博通並未一起合作，迄今會談都屬初期、非正式階段。

請繼續往下閱讀...

知情人士說，英特爾臨時執行主席耶里主導與可能的收購方及川普政府官員之間的討論。美國政府認為英特爾對國家安全至關重要，因此對其命運十分關注。據悉，耶里向身邊的人表示，他最在意的是為股東極大化英特爾的價值。

在傳出相關訊息前，英特爾已透過一連串行動，將製造事業與公司其他部門區隔開來，一些分析師將此視為業務分拆鋪路。

報導指出，台積電及其他投資人取得英特爾晶圓廠控制股權的交易，都須美國政府批准。根據英特爾提交的監管文件，若晶圓部門被分拆成新的實體，英特爾依二○二二年的「晶片法」，仍須持有多數股權。英特爾是該法最大受益者，共取得七十九億美元的建廠補貼。

相關交易將面臨營運上的複雜性，英特爾的晶圓廠主要生產自家晶片，只有在近幾年才為外部客戶生產晶片；更新英特爾晶圓廠，以依照台積電的方式生產先進晶片，將是重大且昂貴的工程挑戰。知情人士表示，基於川普政府對移民的立場，台積電也憂心其派遣工程師監督美國的產線可能受到限制。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法