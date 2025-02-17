川普效應外資落跑 台股長線不看淡

法人認為，台股短空長多，目前市場靜待輝達財報。（中央社資料照）

〔記者張慧雯／台北報導〕由於川普對晶片政策態度反覆，加上貿易關稅戰，外資落跑、上週賣超逾三百億元，台股週線收黑。法人認為，台股短空長多，只要大跌就是買點，目前市場靜待輝達財報，後續還包括移動通訊展（MWC）、工具機展、太空衛星展與智慧城市展，族群可望持續輪動。

近期台股持續受到國際市場不確定因素干擾，包括川普「對等關稅」恐對台灣晶片課稅，甚至傳出「台英配（台積電與英特爾）」消息，各方臆測分歧，更讓市場一片恐慌。

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PGIM保德信中小型股基金經理人杜欣霈指出，從基本面來看，一月上市營收仍創下同期新高，顯見整體終端市場需求穩健，有利支持股市多方表現，預期待川普政策趨穩後，投資情緒將回溫，而AI依舊為盤面焦點。他認為，遇到台股補跌，投資人應尋找買點及換股機會，而非恐慌砍殺，預期今年震盪較劇烈，台股操作以「漲多減碼、拉回加碼」為策略。

野村投信分析，自二○一八年美中貿易戰正式開打以來，若在農曆新春開盤後買進台股並持有半年，正報酬勝率達八十五％，同期間台股平均總報酬超過八％，電子指數報酬率更接近十％。野村投信表示，台股短線震盪，但長線持續看漲，每次台股重挫後，回頭來看，消息面利空往往是絕佳買點，投資人宜逢低分批進場。

元大投顧表示，元月營收公告結束後，接著有各項會議展覽，最重要的是廿六日輝達法說，操作可布局具展望與高殖利率的優質公司。

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