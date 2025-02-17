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與中競逐AI 美設能源會做後盾

2025/02/17 05:30

美國總統川普日前簽署行政命令，正式成立「國家能源主導委員會」，加速國內已經創紀錄的石油和天然氣生產，以滿足美國發展人工智慧（AI）所需的龐大電力需求。（法新社資料照）美國總統川普日前簽署行政命令，正式成立「國家能源主導委員會」，加速國內已經創紀錄的石油和天然氣生產，以滿足美國發展人工智慧（AI）所需的龐大電力需求。（法新社資料照）

電力充足是制勝之道 川普︰將在能源領域占主導地位

〔編譯盧永山／綜合報導〕美國總統川普日前簽署行政命令，正式成立「國家能源主導委員會」，其任務是加速國內已經創紀錄的石油和天然氣生產，以滿足美國發展人工智慧（AI）所需的龐大電力需求，讓美國在與中國的AI競爭中勝出。

加強私部門投資 取代不必要監管

該委員會將由內政部長柏根（Doug Burgum）擔任主委，能源部長萊特（Chris Wright）擔任副主委，將被授予全面的權力，管轄涉及能源許可、生產、製造、分配、監管和運送等事務的聯邦機構，以削減官僚文化，加強私部門投資，以及聚焦於創新，取代完全不必要的監管。

全面的政策改變已在進行，在川普簽署行政命令之際，其內閣官員分站兩側，同時宣布一系列預定採取的行動，以促進美國石油和天然氣的流動。

運輸部長杜菲（Sean Duffy）表示，將推進德州GulfLink深水港計畫，以促進美國原油的出口。萊特表示，將有條件允許路易斯安那州一項大型液化天然氣的出口，該計畫在一年前遭前總統拜登暫停。

川普將國內能源生產列為優先政策，表示美國豐沛的石油和天然氣是重要的地緣政治優勢和經濟實力。而在美國與中國爭奪主導AI技術之際，川普和高級幕僚也強調需要可靠、便宜的電力。

川普在簽署行政命令時表示：「我們將在能源領域占主導地位，並將為所有的AI工廠生產所有的電力，AI工廠所需的電力至少是現在的兩倍。」柏根也說：「美國正與中國進行AI軍備競賽，我們要取勝的唯一方式就是生產更多電力。」

防關稅戰致能源漲價

美國官員預估，最快在二○二八年前，科技公司訓練AI所需的能源將高達五GW，相當於五百萬戶家庭的用電。

該委員會成立的另一目的是，因應川普發起貿易戰可能導致成本攀升，一旦美國進出口能源遭加徵關稅，能源價格可能上漲。

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