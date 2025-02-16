台積連9年專利王 半導體外商申請創高

經濟部智慧局昨公布去年百大專利，台積電再次以一四一二件，穩坐本國人發明專利申請王座，創下連九年奪冠紀錄。（路透檔案照）

〔記者林菁樺／台北報導〕經濟部智慧局昨公布去年百大專利，台積電再次以一四一二件，穩坐本國人發明專利申請王座，創下連九年奪冠紀錄；且隨先進製程突破、AI（人工智慧）浪潮升溫，主要的本外國申請人中，有九家與半導體供應鏈的相關專利申請量也創高。

台灣是半導體供應鏈重鎮，本外國廠商都積極在台布局專利；台積電去年專利申請件數較前一年下滑二十八％、雖未再創歷史新高，但也有一四一二件，狠甩所有本外國廠商。

請繼續往下閱讀...

智慧局長廖承威分析，台積電智慧財產權維護策略分「營業秘密」與「專利布局」兩大領域，去年台積電專利量看似減少，但其專利只是冰山一角，實際上台積電研發經費不斷創高，更多營業秘密都蘊藏在冰山的海平面之下，台積電研發創新腳步從沒停止過。

第二到第十名依序為南亞科、友達、工研院、群創、英業達、瑞昱、宏碁、鴻海、聯發科，申請量落在二三九至四六六件之間，以半導體、電子領域為首；若擴大至前二十大本國發明專利申請人來看，南亞科、群創，聯電、華邦電、力積電等五業者申請件數均創新高，鴻海年增幅度九十三％、表現最亮眼。

外國人發明專利方面，美國應材重返第一、南韓三星退居第二，外國前十大申請人中，南韓韓領（酷澎）、日本東京威力、荷蘭艾司摩爾、日本信越化學、美商科林研發等五家申請件數均創歷年最高，除了酷澎是電商業者，另四家均為半導體供應鏈大廠。

廖承威分析，專利是強者越強，代表台灣是正港的半導體重鎮，更是兵家必爭之地，包括記憶體、晶圓製造等各家廠商都持續加大投資專利布局。本外國廠商一定會到台灣插旗，也意味台灣IP環境可被信賴，對技術競爭發展帶來正向挹注。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法