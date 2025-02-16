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吳誠文：台灣願助民主國家發展半導體

2025/02/16 05:30

行政院科技政委暨國科會主委吳誠文昨透過臉書表示，願以台灣為基地，協助友善民主國家在半導體產業鏈中扮演其適合的角色。（資料照）行政院科技政委暨國科會主委吳誠文昨透過臉書表示，願以台灣為基地，協助友善民主國家在半導體產業鏈中扮演其適合的角色。（資料照）

〔記者吳柏軒／台北報導〕總統賴清德十四日發表國安談話，並提出「全球半導體民主供應鏈夥伴倡議」。主導全國科研資源的行政院政委暨國科會主委吳誠文指出，台灣不只提供前瞻製程晶圓製造及先進封裝服務，更願協助友善民主國家，強調「極權主義越集結，民主國家就應更團結」！

極權主義越集結 民主國家應更團結

吳誠文昨透過臉書表示，賴總統在國安談話提到「全球半導體民主供應鏈夥伴倡議」，強調「我們願意和美國等民主夥伴共同致力於打造更具韌性、多元化的半導體供應鏈，並運用尖端半導體的優勢，建立AI（人工智慧）晶片產業鏈全球聯盟，以及高階晶片關聯產業民主供應鏈，以國際合作共創半導體產業發展的全新局面」。

吳誠文昨細數台灣政府五十年前決定發展半導體，派員赴美RCA公司學習，引進當時非主流的CMOS技術，後時任經濟部長孫運璿創立工研院，與鄰近的清大、交大集結與培育人才，接著新竹科學園區推動，替全球公司開發前瞻製程晶片；他也談到台積電創辦人張忠謀獨創半導體產業鏈等，半世紀來產官學研合作無間，勤奮踏實，突破難關才能達到台灣今日地位，絕非輕易取自他國。

吳誠文表示，半導體複分工精細，各國有其獨特強項，非單一國家可完全掌握或壟斷，如日本化學材料及設備舉足輕重，荷蘭有先進光刻機，美國有創新系統優勢，民主夥伴國家彼此合作整合，加速人類文明進程。

吳誠文認為，台灣不只提供前瞻製程晶圓製造及先進封裝服務，也願以台灣為基地，協助友善民主國家在半導體產業鏈中扮演其適合的角色，包含材料、設備、晶片設計、晶圓製造、封裝測試等，協助增強民主夥伴國家經濟韌性，並深化台灣與理念相近國家的戰略夥伴關係，強調「極權主義越集結，民主國家就應該更團結」！

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