劍指盟友？ 川普：汽車關稅最快四月二日上路

美國總統川普十四日持續其關稅威脅，表示最快四月二日將對汽車課徵關稅。（美聯社檔案照）

〔編譯魏國金／綜合報導〕美國總統川普十四日持續其關稅威脅，表示最快四月二日將對汽車課徵關稅；這項威脅被視為是針對歐盟、日本等盟友而來，因這兩個地區出口美國汽車數量最多，但相較美國對進口汽車關稅約二．五％，歐盟為十％，但日本為零關稅。

川普：原本要在四月一日

川普在白宮橢圓形辦公室簽署一份行政命令時，回應汽車關稅何時實施的提問說，「或許在四月二日，我原本要在四月一日，但改成四月二日」。

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路透報導，在川普上任一個月以來，他已對所有中國進口產品加徵十％關稅，暫緩對加拿大、墨西哥進口產品課徵二十五％關稅至三月初，另自三月十二日起，對所有進口鋼鋁加徵二十五％關稅，並於十三日指示其經濟團隊對所有對美國產品課稅的國家制定對等關稅計畫。

川普對汽車關稅沒有提供更多細節，不過他向來認為美國汽車在外國市場受到不公平待遇，例如歐盟對進口汽車課徵十％關稅，是美國進口客車關稅二．五％的四倍。

福特：這是重要的一步

福特汽車執行長法利表示，「我們肯定總統檢視所有輸美汽車的構想，這是重要的一步；全面性的貿易政策對於實現總統強化美國汽車產業的願景至關重要」。不過上週初他說，川普計畫實施的關稅將增加許多成本，造成更多混亂。

Ward’s Intelligence數據顯示，去年在美國境內銷售的新車中，四分之一被歸類為進口車，該數據排除在美國、加拿大與墨西哥生產的汽車。

依據川普第一任期大幅修改的美加墨協定（USMCA），七十五％以上零組件來自此三國的汽車免關稅。美國汽車政策主席布朗特說，「我們還未看到任何細節，福特、通用與斯泰蘭蒂斯仍認為符合USMCA要求的汽車與零件不會被加徵關稅」。

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