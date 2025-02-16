台積併英特爾代工廠？白宮︰川普恐有意見

彭博披露，川普官員在與台積電近幾次舉行的會議中，提出與英特爾進行交易的看法，台積電願意接受；但該會談仍處於非常初期階段，合作結構尚未確立。（路透檔案照）

〔編譯魏國金／綜合報導〕彭博披露，台積電應川普官員要求，正考慮取得英特爾晶圓製造部門的控股股權；紐約時報也報導，英特爾臨時執行長耶里過去幾月與美政府官員及台積電領導高層商談將英特爾製造業務與半導體設計及產品業務分拆的交易，參與相關討論的包括美國準商務部長盧特尼克。

進行初階段會談 合作結構尚未確立

對於相關訊息，一名白宮官員告訴路透，川普政府支持外國企業在美國投資與建廠，但「不太可能」支持一家外國公司接手營運英特爾的晶圓廠。

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彭博指出，消息來源說，川普官員在與台積電近幾次舉行的會議中，提出兩家公司進行交易的看法，台積電願意接受；但該會談仍處於非常初期階段，合作結構尚未確立，但希望的結果是台積電完全負責英特爾美國半導體廠的營運。

紐約時報也依據四名消息來源報導，英特爾董事會去年底接觸台積電，以評估其合作的意願。今年一月，台積電董事長魏哲家分別與盧特尼克及耶里會面，討論合作形式；此後，耶里定期與盧特尼克進行商討，耶里對分拆該公司興致勃勃，相關交易可能僅限於英特爾美國廠，或包含愛爾蘭、以色列的設施。

過去一週英特爾股價暴漲二十三．六％，創近二十五年來最大單週漲幅。華爾街日報專欄作家蓋勒昨指出，股價飆漲更反映英特爾的困境，即銷售惡化與燒錢的製造業務正衝擊該公司市值，而對手台積電卻成為救世主；英特爾與台積電的營運方式顯著不同，成立逾五十五年的英特爾多數時間僅專門生產自己設計的晶片。

花旗分析師陳詩韻說，英特爾的製程生態圈、設計方法與製造體系與台積電有著根本差異，這些差異將對英特爾的潛在客戶造成重大的障礙。

資金也是一大難題。過去三年，英特爾為了追趕台積電的製程，已燒掉近四百億美元資金，而分析師預計，英特爾負現金流將持續到明年底，「聯姻」恐怕也難提振英特爾，因從資金與時間來看都有困難。

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