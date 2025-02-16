聯名商品搶註商標 宮廟包辦第3至6名

南投中寮石龍宮以「泡麵土地公」聞名，去年商標申請量在眾多宮廟當中搶下第一。（資料照）

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南投中寮石龍宮以「泡麵土地公」聞名，去年商標申請量在眾多宮廟當中搶下第一。（資料照）

〔記者林菁樺／台北報導〕民眾赴日本旅遊前往神社參拜時，多會帶回御守紀念，台灣香火鼎盛的大甲鎮瀾宮就有許多聯名商品，北港武德宮的虎爺公仔更是熱銷，這些都得進行商標布局；根據經濟部智慧局統計，去年本國商標申請數第三至第六名均是宮廟相關商標，又以「泡麵土地公」聞名的南投中寮石龍宮申請最多。

智慧局統計，去年本國法人商標申請，統一企業申請七○九件，已連續六年排名第一；外國法人部分，開曼群島騰訊控股申請一四六件蟬聯榜首。

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「泡麵土地公」中寮石龍宮申請167件最多

在本國人商標申請中，排序第三名到第六名分別為吳若梅申請南投中寮石龍宮土地公廟、苗栗縣後龍鎮山邊媽祖宮、南投縣埔里寶湖宮、苗栗縣通霄鎮白沙屯拱天宮，均是宮廟相關商標。

申請達一六七件商標的南投中寮石龍宮，又被稱作泡麵土地公廟，以拜泡麵、吃泡麵求財聞名而香火鼎盛。智慧局說明，其申請範圍遍及線香、香冥紙、背包、服裝、飲料、速食麵、網路購物、舉辦文化活動及宗教儀式等，配合其宮廟活動而申請大量的商品或服務。

國內廟宇近年重視商標申請，例如大甲鎮瀾宮的「大甲鎮瀾宮」、「大甲媽」、「大甲媽祖」、Ｑ版媽祖、媽祖神像、符令等都有申請商標；另有「神明銀行」封號的紫南宮，申請量也曾上榜。

智慧局長廖承威指出，台灣宗教文化活躍，媽祖遶境活動是盛事，宮廟申請商標也跟文創興起有關，尤其有許多青年返鄉，都在推動相關產業。廟宇的文創商品越來越多元，不僅可融合信仰，也帶來商機，例如北港武德宮的虎爺公仔，過年期間限量發售，還有新奇可愛的小虎爺扭蛋等，短短幾天就替宮廟帶來千萬元商機。

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