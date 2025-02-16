川普2.0關稅戰》看衰中股 人民幣計價基金大減670億

境內基金規模變化（資料來源︰投信投顧公會 製表整理︰財經新聞群組圖︰路透資料照）

記者高嘉和／專題報導

在官方推出一系列重磅利多政策下，中國Ａ股去年十月再度出現所謂「政策牛」暴漲行情，不僅中國散戶開戶數大增，台股掛牌ETF的永豐中國科技五十大（○○八八七）也隨著中股而上沖下洗，一度溢價二二三％、隨後又連續暴跌；事實上，台灣投資人熱中投資中股僅是極少數人，台股已將近四年沒有新的中概股ETF掛牌，同期間人民幣計價基金規模，也大減新台幣六七○億元。

根據投信投顧公會最新統計，到今年一月，境內發行的人民幣計價基金規模僅剩人民幣二四九億元，較二○二一年一月的三九八億、大幅縮水一四九億元，折合新台幣大減了六七○億元；同期間新台幣計價基金規模則是從三．八九兆倍增至九．一九兆元、暴增了五．三兆元；而日圓計價基金近兩年來也異軍突起，從規模太小不列入統計，到今年一月已大增至五六五億圓。

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中股多頭行情多為「政策牛」

近四年以來台股沒有新的中概股ETF掛牌，「最年輕」的一檔就是二○二一年三月掛牌、去年引發「○○八八七之亂」的永豐中國科技五十大；因中股指標的上證指數長期以來都在三千點上下徘徊，早讓台灣投資人失望退場。

中國上證指數有幾波多頭牛市行情。第一波是二○○六年的國企股權分置改革，即中共為掌控國企控制權，原有公股不釋出、改為增資發行流通股，增加市場流通性；第二波是二○一五年的全民資金炒作，上證指數半年漲幅逾一一○％，但到年底卻爆發史上最大股災；第三波是二○一九年到二○二○年放寬外資准入及聯準會（Fed）降息加速套利資金湧入；第四波是去年九月，中國人行罕見「親自」下場，不只實施降息降準，還強調寬鬆的前瞻性指引，上證指數強彈。

短牛長熊行情 股民失望退場

但歷史經驗顯示，因結構性問題難解，中股多頭行情多為「政策牛」，非由掛牌企業的盈利、配股配息等基本面所帶動，牛市雖達十五到十九個月，但迎來的卻是更漫長的空頭熊市，「短牛長熊」害慘不少投資人。

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