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川普2.0關稅戰》看「貶」中國 國銀人民幣存款2個月蒸發504億

2025/02/16 05:30

在川普關稅威脅下，市場看貶人民幣，國銀人民幣存款餘額再刷新低。去年十二月與今年一月，短短兩個月間，國銀人民幣存款餘額就蒸發112.17億元（約台幣504億元）。（路透檔案照）在川普關稅威脅下，市場看貶人民幣，國銀人民幣存款餘額再刷新低。去年十二月與今年一月，短短兩個月間，國銀人民幣存款餘額就蒸發112.17億元（約台幣504億元）。（路透檔案照）

記者陳梅英／專題報導

在川普關稅威脅下，市場看貶人民幣，國銀人民幣存款餘額再刷新低。根據中央銀行最新統計，一月國銀人民幣存款餘額月減人民幣（以下同）四十七．六二億元，以一一四三．三六億元創下二○一三年十月以來新低；光是去年十二月與今年一月，短短兩個月間，國銀人民幣存款餘額就蒸發一一二．一七億元（約台幣五○四億元）。

根據統計，一月外匯指定銀行（DBU）人民幣存款餘額八三一．二二億元，月減四十七．七一億元；國際金融業務分行（OBU）月增○．○九億元，來到三一二．一四億元。

央行官員分析，DBU減少原因主要是法人客戶支付三角貿易貨款，並有法人把人民幣存放國外銀行，減持人民幣存款的法人家數也增多，但因有法人將歐元轉為人民幣定存，OBU一月反而小幅增加。

官員說，因人民幣雙率（利率與匯率）持續向下，散戶減持人民幣趨勢短期內看不到扭轉跡象，但因台商經貿往來還是會用到人民幣，因此不太可能完全歸零，預計降至一定水準後，減幅就會慢慢縮小。

央行自二○一三年二月開辦人民幣存款業務以來，人民幣定存曾風光好一陣子，不過從川普一．○發動美中貿易戰後，人民幣存款餘額一路下滑，迄今已連續七年減少，總計過去七年間人民幣定存蒸發逾二千億元（約台幣九千億元）。

法人估今年人民幣匯價恐下探7.5

川普二．○才剛開始，人民幣匯價在日前即貶破七．三兌一美元關卡，儘管中國人民銀行近期採取諸多措施「穩價」，但是不少投資機構仍看壞後市，認為今年人民幣匯價將貶至七．三至七．五。

匯銀主管指出，由於美國經濟表現穩健、聯準會（Fed）不急著降息，使美元匯率、利率續處在高檔；相比之下，中國經濟遲遲未有起色，內部房地產、金融問題難解，對外還有川普關稅戰的威脅，在人民幣定存利率不如美元、匯價有貶值風險下，自然使得人民幣定存持續流失。

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