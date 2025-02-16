金控股西進歸零 僅剩增資拚回本

美中競爭加劇、中國深陷產能過剩與通縮等影響，台股十四家上市金控股西進加碼幾乎「歸零」。 （中央社資料照）

記者高嘉和／專題報導

金控股西進金額（資料來源︰金管會 製表整理︰財經新聞群組）

受到美中競爭加劇、中國深陷產能過剩與通縮等影響，台股十四家上市金控股西進加碼幾乎「歸零」，去年自台灣匯出中國投資僅剩中信金旗下台灣人壽第七度增資君龍人壽，西進最勇的富邦金已超過兩年零加碼、第二大咖的國泰金更自二○一八年後就不再增加投資。

中信金旗下台壽

七度增資君龍人壽

馬英九主政時期因鬆綁金融保險業赴中投資，掀起金控集團西進潮，二○一四年金融股匯出中國金額首度超過電子股，當年共匯出六八四億元，光是富邦金增資中國富邦華一銀行，就匯出了二七一億元，國泰金以一三二億元居次；統計到去年第三季止，十四家金控股共匯出二二一三億餘元西進投資，前三大依序為富邦金的五三九億元、國泰金的三四八億元及凱基金（前為開發金）的二五九億元，中信金也有二五二億元。

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富邦金最大投資是持股百分之百的富邦華一銀行及十八％的廈門銀行，從實收資本額對比期末投資帳面價值來看，幾乎都翻倍，算是富邦金西進的金雞母；但富邦金自二○二一年加碼匯出富邦華一銀行四十三．二億元後，已逾兩年西進零加碼。

國泰金主要投資為持股五成的陸家嘴國泰人壽、四十九％的國泰財產保險（大陸）及百分之百的國泰世華銀行（中國）。二○○五年開業的陸家嘴國壽是兩岸第一家合資壽險公司，但長期陷入虧損，後換了股東又增資，直到二○一八年才轉虧為盈；而國泰財產保險（大陸）去年前三季轉盈為虧，認列虧損逾一．三億元。國泰金自二○一八年後不再增加對中國投資。

新光金旗下新壽也在二○○九年與中國海航集團合資成立新光海航人壽，各持股五成，因長期虧損、海航集團遲不願增資，新壽只好陸續出脫股權給中資，是台灣壽險業首見「西進裸退」。

去年金控股唯一還匯出中國的僅剩中信金子公司台壽，以人民幣二．五億元（約台幣十一．二八億元）七度參與君龍人壽現增案。君龍人壽是二○○八年由台壽與中國廈門建發集團合資設立，雙方各持股五成，但君龍人壽曾短暫獲利又陷虧損泥淖；根據中媒報導，君龍人壽自開業後長期虧損，直至二○二○、二○二一年才轉虧為盈，分別小賺人民幣○．○八億元、○．三一億元，但二○二二年與二○二三年，又分別虧損一．七五億元與一．七三億元。

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