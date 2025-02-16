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東升西降！金控對美曝險年增逾兆 中國連39季下滑

2025/02/16 05:30

我國金控集團海外曝險加速「東升西降」。根據金管會最新統計，二○二四年底金控海外曝險總額逾新台幣28.7兆元，美國續居最大曝險地，曝險額首度突破十兆元、占比達三十五．五一％，年增額也破兆元。（示意圖，中央社資料照）我國金控集團海外曝險加速「東升西降」。根據金管會最新統計，二○二四年底金控海外曝險總額逾新台幣28.7兆元，美國續居最大曝險地，曝險額首度突破十兆元、占比達三十五．五一％，年增額也破兆元。（示意圖，中央社資料照）

記者高嘉和／專題報導

金控集團海外曝險（資料來源︰金管會 製表整理︰財經新聞群組）金控集團海外曝險（資料來源︰金管會 製表整理︰財經新聞群組）

我國金控集團海外曝險加速「東升西降」。根據金管會最新統計，二○二四年底金控海外曝險總額逾新台幣二十八．七兆元，美國續居最大曝險地，不僅曝險額首度突破十兆元、占比達三十五．五一％，年增額也破兆元；對中國曝險則連續第三十九季下滑，占比僅剩七．二二％，不只是降溫、更可形容為急凍。

美蟬聯最大曝險國 曝險額首破10兆、占比35.51％

金管會自二○一五年第二季起，按季公布金控集團曝險統計；金控集團涵蓋銀行、保險、證券及租賃等子公司，曝險額包括放款淨值、投資淨額與同業資金拆存三大業務。

對中曝險急凍 占比僅剩7.22％

二○二四年底我金控海外前十大曝險地依序為美國、中國、法國、英國、澳大利亞、日本、南韓、香港、加拿大及阿拉伯聯合大公國（阿聯）；與二○二三年底相較，法國取代英國躍第三、日本取代南韓成第六，其餘排名變化不大。

有統計以來，美國就是我國金控集團海外最大曝險地，去年底更達十兆一九二三億元、占比三十五．五一％，都創下新高，年增一兆五四七億元，更是二○二二年美國連續升息以來僅見。而曝險額中的投資淨額達九兆二二二七億元、占比逾九成，金管會官員表示，這幾乎都是保險業所貢獻。

日、澳、美年成長幅度前三大

除了中國以外，金控前十大曝險地的曝險額去年都成長，成長幅度最大的是日本的十八．八六％，其次是澳大利亞的十二．七一％及美國的十一．五四％，僅中國衰退五．五三％，是連續第三十九季下滑，且占比僅剩七．二二％，相較統計之初的二十四．六三％，我金控西進不只一路降溫、甚至是掉入冷凍庫。

另金控中國曝險中的放款已提列呆帳達一○二億餘元、投資提列評價減損達二一○億餘元，都遠高於曝險額數倍的美國，顯見西進風險正持續增加；而俄羅斯投資提列評價減損二三三億元，居各國之首。

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