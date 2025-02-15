晴時多雲

自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 財經政策

飆股幕後》GB200供應鏈調整有成 鴻呈週線強漲26%

2025/02/15 05:30

鴻呈股價週四一度觸及歷史新高價。（鴻呈提供）鴻呈股價週四一度觸及歷史新高價。（鴻呈提供）

記者方韋傑／特稿

AI伺服器高速連接線族群本週股價欣欣向榮，其中鴻呈（6913）受惠於輝達GB200伺服器供應鏈調整有成，可望擴大接單動能，也配合下游原廠委託設計製造商（ODM）展開GB300樣品測試專案，激勵買盤進駐推升股價，週四（13日）一度觸及歷史新高價166.5元，儘管週五（14日）已列為注意股票，週線仍然強漲26.74%。

觀察三大法人本週合計買超鴻呈僅183張，其中外資佔24.05%、自營商佔75.95%，由於其股本相對較小，總發行張數4萬1716張，較易受到市場消息鼓舞士氣，在大盤走勢震盪時期吸引散戶進場推升股價，倘若鴻呈下週列為處置股票，股價不排除進一步修正，投資人追高宜留意風險。

從營運面來看，鴻呈看好旗下AI伺服器高速線將成為今年主要營收成長動能，伺服器與資料存取線束的業績比重可望從去年的2成一舉上升至5成，除了GB200訂單無虞，也須因應第3季GB300的推出，持續強化整體供應鏈管理能力，目前公司在中國5條、越南2條的高速線產能，今年會各再增加3、4條產線。

越南河內擴產 明年Q2啟用

此外，有鑑於AI伺服器代工廠近年深化越南製造能量，鴻呈今年首季已於越南河內展開大型擴產工程，排定在2026年第2季正式啟用，可望持續因應北美終端客戶的強勁需求，關於其他「iSMART」產品策略，管理團隊強調將同步聚焦工控產業、開發潛在新客戶，同時鎖定車載領域、強化車隊管理用線，以提供整體解決方案。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財