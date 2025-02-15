飆股幕後》GB200供應鏈調整有成 鴻呈週線強漲26%

鴻呈股價週四一度觸及歷史新高價。（鴻呈提供）

記者方韋傑／特稿

AI伺服器高速連接線族群本週股價欣欣向榮，其中鴻呈（6913）受惠於輝達GB200伺服器供應鏈調整有成，可望擴大接單動能，也配合下游原廠委託設計製造商（ODM）展開GB300樣品測試專案，激勵買盤進駐推升股價，週四（13日）一度觸及歷史新高價166.5元，儘管週五（14日）已列為注意股票，週線仍然強漲26.74%。

觀察三大法人本週合計買超鴻呈僅183張，其中外資佔24.05%、自營商佔75.95%，由於其股本相對較小，總發行張數4萬1716張，較易受到市場消息鼓舞士氣，在大盤走勢震盪時期吸引散戶進場推升股價，倘若鴻呈下週列為處置股票，股價不排除進一步修正，投資人追高宜留意風險。

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從營運面來看，鴻呈看好旗下AI伺服器高速線將成為今年主要營收成長動能，伺服器與資料存取線束的業績比重可望從去年的2成一舉上升至5成，除了GB200訂單無虞，也須因應第3季GB300的推出，持續強化整體供應鏈管理能力，目前公司在中國5條、越南2條的高速線產能，今年會各再增加3、4條產線。

越南河內擴產 明年Q2啟用

此外，有鑑於AI伺服器代工廠近年深化越南製造能量，鴻呈今年首季已於越南河內展開大型擴產工程，排定在2026年第2季正式啟用，可望持續因應北美終端客戶的強勁需求，關於其他「iSMART」產品策略，管理團隊強調將同步聚焦工控產業、開發潛在新客戶，同時鎖定車載領域、強化車隊管理用線，以提供整體解決方案。

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