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去年獲利速報》華星光EPS3.79元 外資連5賣

2025/02/15 05:30

華星光（資料照）華星光（資料照）

〔記者王憶紅／台北報導〕光通訊廠華星光（4979）公告1月自結稅後淨利0.64億元，年增68.42%，每股稅後盈餘（EPS）0.46元。華星光2024年EPS約為3.79元。

華星光去年下半年打入新的CSP（雲端服務供應商）供應鏈，今年CSP終端客戶可望從1家提升到2-3家，因應客戶需求，華星光積極增設無塵室、購買新廠房及購置設備，新無塵室今年3月將投入生產，新購廠房也可望在6月底完成、7月投產。

華星光昨日股價震盪走低，終場下跌3.5元以222元作收。外資昨日賣超1368張，為連5賣，投信轉賣為買，買超115張，總計三大法人賣超1568張。而外資本週總計賣超4375張。

穩懋去年Q4虧損 全年EPS 1.81元

〔記者張慧雯／台北報導〕砷化鎵大廠穩懋（3105）昨召開法說會，針對首季展望，由於適逢淡季加上歲修影響，估計首季營收將較去年第四季減少約4-5%，毛利率預估約16-19% 。

穩懋昨也公告去年財報，受到手機及Wi-Fi無線通訊網路兩大應用熄火，再加上子公司持有中國客戶上市股票，因股價波動影響獲利表現，去年第4季產能利用率剩下35%，單季稅後淨損3.52億元，每股虧損0.83元；至於去年全年毛利率23.2%，稅後盈餘7.68億元、每股稅後盈餘1.81元。

不過穩懋預期，去年第四季出貨下滑的產品如Cellular PA及WiFi PA，第一季可望止跌回升，基礎建設部分持平，Optics（光學）則因備貨旺季已過，首季將衰退，但長線仍舊看好。

天鈺EPS16.08元 AI晶片Q2量產

〔記者卓怡君／台北報導〕IC設計廠天鈺（4961）昨日召開法說會，公布去年第四季毛利率為26.6%，季減1.9個百分點，年減7.6個百分點，單季稅後盈餘4.6億元，季減9.3%，年增14.2%，每股稅後盈餘為3.8元，去年每股稅後盈餘為16.08元。

天鈺預估，2月與3月營收將優於元月，首季毛利率有望落底回升，中國補貼政策對於電視需求有幫助，電子書市場有望持續成長，四色電子貨架標籤（ESL）成長最為強勁，預估第一季與第二季可望持續創高；此外，公司也積極介入AI（人工智慧）市場，邊緣AI晶片預計在第二季開始量產，增加影像辨識與聲音辨識功能，掃地機器人相關感測晶片也開始放量，目前三大品牌客戶進入量產。

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