盤勢分析》外資期現貨作空 短線測試季線

（路透）

美國總統川普再轟台灣搶走美國晶片生意，且傳出白宮擬撮合台積電（2330）及英特爾，帶動英特爾股價強漲7.34%，反觀台積電ADR下跌2.2%，由於川普的強硬言論，令市場憂心，台積電成為眾矢之的，昨日外資大賣台股245.9億元，賣超第一大個股為台積電20971張，台積電大跌2.75%，摜破季線，拖累加權指數終場下跌246.8點，失守5日線與10日線，收在23152.61點，成交量約3983億元，下週恐面臨季線保衛戰。

3大法人同步賣超合計304.1億元，其中外資賣超245.9億元、投信賣超31.9億元、自營商賣超26.3億元；外資台指期淨空單增加3843口，累積外資期貨淨空單逾3.53萬口。

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國泰證期顧問處協理蔡明翰揩出，美國總統川普前天簽署對等關稅的備忘錄，由於關稅不會立即實施，美股前天震盪走高，只有台股相對弱勢，關鍵點是下週可能有晶片關稅，導致台積電股價持續弱勢，若下週晶片關稅利空真的出現，恐見到波段低點，若利空逐步鈍化，才有機會走高，投資人可把握若晶片關稅真的出爐，導致股市大幅走低，很有可能就是波段最低點，可趁機大膽加碼，在晶片關稅出爐之前，資金可小量在非電族群順勢偏多操作。

群益期貨分析，台股昨日收在月線附近位置，由台積電領跌台股走弱，短線台股將測試季線位置，外資期現貨悲觀布局，台股續以保守格局看待。（記者卓怡君）

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