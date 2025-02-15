晴時多雲

自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 財經政策

盤勢分析》外資期現貨作空 短線測試季線

2025/02/15 05:30

（路透）（路透）

美國總統川普再轟台灣搶走美國晶片生意，且傳出白宮擬撮合台積電（2330）及英特爾，帶動英特爾股價強漲7.34%，反觀台積電ADR下跌2.2%，由於川普的強硬言論，令市場憂心，台積電成為眾矢之的，昨日外資大賣台股245.9億元，賣超第一大個股為台積電20971張，台積電大跌2.75%，摜破季線，拖累加權指數終場下跌246.8點，失守5日線與10日線，收在23152.61點，成交量約3983億元，下週恐面臨季線保衛戰。

3大法人同步賣超合計304.1億元，其中外資賣超245.9億元、投信賣超31.9億元、自營商賣超26.3億元；外資台指期淨空單增加3843口，累積外資期貨淨空單逾3.53萬口。

國泰證期顧問處協理蔡明翰揩出，美國總統川普前天簽署對等關稅的備忘錄，由於關稅不會立即實施，美股前天震盪走高，只有台股相對弱勢，關鍵點是下週可能有晶片關稅，導致台積電股價持續弱勢，若下週晶片關稅利空真的出現，恐見到波段低點，若利空逐步鈍化，才有機會走高，投資人可把握若晶片關稅真的出爐，導致股市大幅走低，很有可能就是波段最低點，可趁機大膽加碼，在晶片關稅出爐之前，資金可小量在非電族群順勢偏多操作。

群益期貨分析，台股昨日收在月線附近位置，由台積電領跌台股走弱，短線台股將測試季線位置，外資期現貨悲觀布局，台股續以保守格局看待。（記者卓怡君）

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財