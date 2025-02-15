運價連5跌 美東線跌幅達12%

運價連5跌 ，東到美東航線跌破5000美元。（陽明提供）

〔記者王憶紅／台北報導〕最新一期上海出口集裝箱運價指數（SCFI）為1758.82點，較上週大跌137.83點，跌幅7.26%，為連5跌，四大主要航線運價皆下跌，其中遠東到美東航線跌幅最重，不僅跌幅達12.11%，運價也跌破5000美元。市場人士指出，由於農曆年後貨量較少，因此運價走跌，要觀察2月17日以後的貨量，整個市況才會比較明朗。

針對美國總統川普簽署對各國實施對等關稅，預計最快4月實施，是否會掀起一波拉貨潮，貨攬業者表示，因不確定性太高，還要持續觀察。

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最新一期SCFI顯示，遠東到歐洲運價每TEU（20呎櫃）為1608美元，較前一期下跌197美元，週跌幅10.91%；遠東到地中海運價每TEU為2815美元，較前一期下跌221美元，跌幅7.27%；遠東到美西每FEU（40呎櫃）為3544美元，較前一期下跌388美元，跌幅9.86%；遠東到美東每FEU為4825美元，較前一期跌665美元，跌幅12.11%。近洋線方面，遠東到東南亞每TEU較前一期上漲3美元，達457美元，漲幅0.66%。

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