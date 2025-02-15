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環球晶：美國晶片補助未改變

2025/02/15 05:30

環球晶董事長徐秀蘭（記者洪友芳攝）環球晶董事長徐秀蘭（記者洪友芳攝）

徐秀蘭︰法案若修改 會重新評估後續投資

〔記者洪友芳／新竹報導〕針對美國總統川普祭出關稅戰，並傳出將調整晶片法案補助，矽晶圓大廠環球晶（6488）董事長徐秀蘭（見圖，記者洪友芳攝）昨表示，公司早已全球佈局，並已在美國投資建廠，課徵關稅對環球晶影響相對較輕；至於晶片法案補助，目前補助計畫與獲補助金額沒有改變，環球晶仍會按投資計畫進行，將會在達成條件後送件申請補助，若法案有被修改補助內容，公司會重新評估後續投資。

環球晶赴美投資建新12吋矽晶圓廠，去年底已獲得美國商務部核定補助4.06億美元（約台幣130億元），將分四階段撥款，徐秀蘭表示，將會在達成條件後送件申請補助，預計2025年底前達到階段性條件後，送申請並可望拿到第一筆補貼金額。

徐秀蘭坦言，白宮確實曾提到要暫緩晶片法案補助，但因與美國法令不符，很快取消暫緩；目前環球晶依原投資計劃進行，尚未收到法案有修改通知，如果美國政府未來有修改晶片法案補助內容，環球晶將會對後續投資重新評估。

12吋矽晶圓廠 美國唯一一座

徐秀蘭強調，環球晶的美國新廠是美國唯一的12吋半導體矽晶圓廠，與美國製造及川普的政策相符合；新廠正送樣給客戶認證中，估計新廠產能完全到位後，12吋先進製程矽晶圓比重將大幅提高，產品結構變化會很大。

對於今年市況與營運展望，徐秀蘭表示，去年對矽晶圓產業是辛苦的一年，價量皆下跌，預期今年將會比去年好，第一季是全年谷底，從客戶端需求回應來看，後續將會季季走高，下半年尤其會明顯回溫，其中，12吋先進製程目前已看出需求最好，8吋與其他小尺寸、工業、車用應用相對較弱。整體而言，今年營收會比去年成長，獲利則較有挑戰，主要因今年的資本支仍維持高檔，美國新廠折舊攤提費用提高且會延續多年。

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