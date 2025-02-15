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又扯台偷走晶片 川普擬修改晶片補助

2025/02/15 05:30

美國總統川普十三日簽署對等關稅備忘錄後，再度指控台灣奪走美國晶片業務，知情者透露，白宮正尋求重新談判美國「晶片與科學法」補助，並暗示一些即將進行的半導體撥款將延後。（美聯社）美國總統川普十三日簽署對等關稅備忘錄後，再度指控台灣奪走美國晶片業務，知情者透露，白宮正尋求重新談判美國「晶片與科學法」補助，並暗示一些即將進行的半導體撥款將延後。（美聯社）

〔編譯魏國金／綜合報導〕美國總統川普十三日簽署對等關稅備忘錄後，再度指控台灣奪走美國晶片業務，強調「我們要這些業務回來，我們要它回到美國」。路透報導，兩名知情者透露，白宮正尋求重新談判美國「晶片與科學法」補助，並暗示一些即將進行的半導體撥款將延後；台灣環球晶董事長徐秀蘭說，美國補助尚未改變，若改變將重新評估投資。

傳白宮尋求重新談判、延後撥款

川普稱，「實際上現在所有晶片都在台灣製造，幾乎全部，只有一小部分在韓國生產」；他意指為蘋果與輝達等科技巨頭生產先進晶片的台積電。他說，「台灣搶走我們的晶片業務，過去我們有英特爾，這些曾經表現出色的偉大公司，相關業務從我們手中奪走，我們要這些業務回來。如果他們沒有將它帶回來，我們會非常不高興」。

川普在總統選戰中就發表過類似言論；川普兩週前還威脅將對所有外國製造的半導體產品課徵高達一○○％的關稅。

上個月，川普批評二○二二年前總統拜登簽署的「晶片與科學法」是「荒謬計畫」。消息來源說，川普政府正重新檢視依據該法取得補貼的項目，此法預定提撥三九○億補貼，以振興美國的晶片製造能力；華府計畫在評估及變更目前的補助條件後，重新談判部分協議，可能變動的程度，目前還不清楚。

環球晶發言人彭欣瑜表示，「晶片計畫辦公室已通知我們，一些補助條件與川普總統的行政命令和政策不符，現在正對所有晶片直接補助協議進行審查」。環球晶尚未收到華府有關補貼條款或條件將有所變動的直接通知；該公司預定獲得四．○六億美元補助，用於德州及密蘇里州廠的投資計畫，補助在今年稍晚達成特定里程碑後才發放。

不滿英特爾拿補助卻在中國擴廠

一些消息來源說，白宮對企業取得晶片補助後，仍在中國等地進行重大海外擴廠計畫感到不滿。例如英特爾去年三月表示贏得晶片法大筆補助後，十月就宣布將在中國投資三億美元建封測廠；另包括英特爾、台積電、三星與SK海力士，在中國都設有製造廠。

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