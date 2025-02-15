晴時多雲

自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 財經政策

川普對等關稅》學者︰農業、汽車影響較大 逆差難題待解

2025/02/15 05:30

美國總統川普祭出「對等關稅」，學者多認為對台灣出口主力的資通產品並無太大影響，但農業、汽車產業可能會受波及，對我國整體較有利的做法是降稅因應。（彭博）美國總統川普祭出「對等關稅」，學者多認為對台灣出口主力的資通產品並無太大影響，但農業、汽車產業可能會受波及，對我國整體較有利的做法是降稅因應。（彭博）

〔記者徐子苓／台北報導〕美國總統川普祭出「對等關稅」，學者多認為對台灣出口主力的資通產品並無太大影響，但農業、汽車產業可能會受波及，對我國整體較有利的做法是降稅因應；但學者也示警，美國可能針對台灣的貿易逆差另外處理，這比較需要擔憂。

對美進口品降稅 對我較有利

中央大學經濟系教授吳大任解釋，對等關稅就是你課我多少稅、我就課你多少稅，目前美國平均關稅是三％左右，台灣和其他大部分國家都屬最惠國待遇，平均關稅落在二％左右，但台灣從美國進口的平均（名目）關稅則是六％左右。

實施對等關稅後，台灣出口到美國的產品，可能會提高到六％、達到現行的三倍之多。吳大任說，台灣去年對美國出口額一一○○多億美元，進口額不到五百億美元，因此對我國較有利的做法是降稅到二％甚至零關稅，但會損失稅收。

他表示，川普剛上任時，宣布對加拿大、墨西哥課徵關稅，而對方也宣稱要發動報復，這樣就會引發貿易戰；但對等關稅是從「公平」角度出發，最後結果是迫使許多國家降稅，反而有助於提升國際貿易量，兩者效果不一。

川普恐另外處理台灣晶片議題

吳大任提醒，川普屢次點名台灣的晶片，「這部分他有可能另外處理，而不是採取對等關稅」，川普的核心思想是製造業回流美國，台灣一些傳統產業若本身就有考慮要移轉投資到其他國家，能夠成為台灣政府斡旋的籌碼，可以參考日本首相石破茂最近訪問美國，帶來一兆美元的投資計畫。

台經院院長張建一分析，台灣出口最多的產品是ICT產品，但受惠於資訊科技協定，本就零關稅或低關稅，因此沒有太大影響；但針對七百多億美元貿易逆差，如果美方要額外處理，「那影響就大了」。

張建一點名，主要受對等關稅影響的產業可能是農業、汽車。當初透過WTO談判，台灣對美國進口汽車課稅十七．五％，而美國只課二．五％；農業方面，台灣對美豬、美牛也有課關稅，而台灣人喜歡吃台灣豬、美國牛，若美豬降稅對台灣豬肉產業影響不大，美牛降稅則對消費者有利，不過將會影響台灣政府稅收。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財