川普對等關稅》學者︰農業、汽車影響較大 逆差難題待解

美國總統川普祭出「對等關稅」，學者多認為對台灣出口主力的資通產品並無太大影響，但農業、汽車產業可能會受波及，對我國整體較有利的做法是降稅因應。（彭博）

〔記者徐子苓／台北報導〕美國總統川普祭出「對等關稅」，學者多認為對台灣出口主力的資通產品並無太大影響，但農業、汽車產業可能會受波及，對我國整體較有利的做法是降稅因應；但學者也示警，美國可能針對台灣的貿易逆差另外處理，這比較需要擔憂。

對美進口品降稅 對我較有利

中央大學經濟系教授吳大任解釋，對等關稅就是你課我多少稅、我就課你多少稅，目前美國平均關稅是三％左右，台灣和其他大部分國家都屬最惠國待遇，平均關稅落在二％左右，但台灣從美國進口的平均（名目）關稅則是六％左右。

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實施對等關稅後，台灣出口到美國的產品，可能會提高到六％、達到現行的三倍之多。吳大任說，台灣去年對美國出口額一一○○多億美元，進口額不到五百億美元，因此對我國較有利的做法是降稅到二％甚至零關稅，但會損失稅收。

他表示，川普剛上任時，宣布對加拿大、墨西哥課徵關稅，而對方也宣稱要發動報復，這樣就會引發貿易戰；但對等關稅是從「公平」角度出發，最後結果是迫使許多國家降稅，反而有助於提升國際貿易量，兩者效果不一。

川普恐另外處理台灣晶片議題

吳大任提醒，川普屢次點名台灣的晶片，「這部分他有可能另外處理，而不是採取對等關稅」，川普的核心思想是製造業回流美國，台灣一些傳統產業若本身就有考慮要移轉投資到其他國家，能夠成為台灣政府斡旋的籌碼，可以參考日本首相石破茂最近訪問美國，帶來一兆美元的投資計畫。

台經院院長張建一分析，台灣出口最多的產品是ICT產品，但受惠於資訊科技協定，本就零關稅或低關稅，因此沒有太大影響；但針對七百多億美元貿易逆差，如果美方要額外處理，「那影響就大了」。

張建一點名，主要受對等關稅影響的產業可能是農業、汽車。當初透過WTO談判，台灣對美國進口汽車課稅十七．五％，而美國只課二．五％；農業方面，台灣對美豬、美牛也有課關稅，而台灣人喜歡吃台灣豬、美國牛，若美豬降稅對台灣豬肉產業影響不大，美牛降稅則對消費者有利，不過將會影響台灣政府稅收。

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