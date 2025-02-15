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川普對等關稅上膛》破壞最惠國模式 加劇美與WTO決裂

2025/02/15 05:30

一表看懂 川普對等關稅（製表整理︰財經新聞群組圖︰彭博）一表看懂 川普對等關稅（製表整理︰財經新聞群組圖︰彭博）

〔編譯魏國金／綜合報導〕華爾街日報報導，對等關稅的課徵將破壞世界貿易組織（WTO）最惠國待遇原則，加劇美國與WTO的決裂。威利賴恩律師事務所合夥人布萊特比爾說，如果川普讓美國轉向以對等為基礎的關稅制度，「可以說是美國貿易政策的根本性改變，也是超過七十五年來的最重大變革之一」。

專家：美貿易政策根本性改變

在川普命令下，美國政府將對逾一．七萬項進口關稅產品碼展開快速審查，而目前享有與美國最惠國貿易地位的一八六個國家將全部捲入其中。

以乙醇為例，巴西課徵美國十八％關稅，而美國基本上允許巴西乙醇免稅進入。依據川普計畫，美國將提高關稅與巴西匹敵，或巴西將關稅降至與美國相當；另歐盟對汽車進口課徵十％關稅，四倍於美國關稅，但美國對利潤豐厚的皮卡則課徵二十五％關稅。

186國捲入 南韓撥2.27兆支持產業

歐盟執委會主席馮德萊恩昨表示，川普的對等關稅是「方向錯誤的一步」，一旦實施，「歐盟將立即祭出堅定回應，以反對阻礙自由與公平貿易的不正當壁壘，包括以關稅挑戰法律與非歧視性政策；關稅也是稅，透過關稅，美國對自己的公民課稅、提高企業成本、抑制成長，加劇通膨」。

日本經濟產業大臣武藤容治與內閣官房長官林芳正昨說，東京已開始就對等關稅與華府溝通；武藤說，「我們必須盡快了解細節，將給予適當回應，以繼續發展美日經濟關係，同時符合我們的國家利益」。

南韓代理總統崔相穆昨指示，「每一個金融單位應全天候密切關注與因應主要國家的政策、地緣政治因素與全球金融市場趨勢，包括美國的對等關稅」；韓國媒體《BusinessKorea》報導，韓國當局將動用一百兆韓元（二．二七兆台幣）成立「關稅防禦之盾」，以支持遭美關稅嚴重衝擊的產業。

另外，美國總統川普前經濟顧問摩爾（Stephen Moore）指出，中國是川普關稅措施的主要目標，對川普而言，關稅是對外經濟政策的「談判工具」，代表「全球經濟主導地位與霸權的爭奪戰」，而中國無法贏得這場關稅節節升高的遊戲。

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