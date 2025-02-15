預算被砍電價恐漲 連鎖暨加盟協會︰衝擊中小企業

台灣連鎖暨加盟協會理事長陳翔玢昨表示，今年局勢有許多不確定因素，包括政院編列給台電一千億元撥補預算被砍，電價可能會漲，加上食材和人力取得成本增加，中小企業將面臨很大、很大的挑戰。（資料照本報合成）

〔記者楊雅民／台北報導〕台灣連鎖暨加盟協會理事長陳翔玢昨日在協會新春團拜時表示，今年局勢有許多不確定因素，包括政院編列給台電一千億元撥補預算被砍，電價可能會漲，加上食材和人力取得成本增加，中小企業將面臨很大、很大的挑戰。

食材若續漲 成本將再墊高

陳翔玢指出，今年農曆春節九天長假，協會會員春節期間的生意普遍不錯，但他開工進辦公室的第一天，要簽署的資料中竟然有一半的文件是廠商要漲價。

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他說，台灣有七十％的食材仰賴進口，所以國外的關稅及匯率對食材使用者的成本影響很大，今年食材成本若續漲，營運成本將再墊高。

他也分享春節期間鄰近國家餐飲業出現很多變化，例如跨國披薩連鎖品牌的達美樂，宣布要關閉全球二○五家虧損門市，其中日本占了一七二家，原因是疫情期間生意很好、大量展店，疫情後需求不存在了，決定大量裁員關店。

但他認為，關店主要原因應是人才取得不易，日本餐飲市場仍相當保守，非現金支付落後台灣，主要是日本人注重隱私，還是喜歡使用現金交易，都反映了餐飲業面對的挑戰。

菲律賓快樂蜂（Jollibee）餐飲集團目前全球有六千多家分店，原本要在越南河粉這一塊大量展店，也決定退出越南市場，重新聚焦在菲律賓發展，顯示餐飲業跨國經營仍有困難度。

陳翔玢說，連鎖暨加盟協會會員都是大型品牌，未來仍要不斷尋求不同的人才，提高競爭力，且協會有很多資源可以共享，譬如可透過聯合採購的方式，降低營運成本；但中小企業未來面臨電價上漲、食材成本上漲、缺工等難題，將面臨很大、很大的挑戰。

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