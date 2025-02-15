勞保連8年收不抵支 2024擴增至665億

勞保2017年起連續8年收不抵支且逆差逐年擴大

〔記者李靚慧／台北報導〕勞保破產年限雖在政府大力撥補下，再度延後三年到二○三一年，但勞保收支失衡狀況仍快速惡化。根據勞保局最新公告，二○二四年勞保普通事故保險費收支逆差，已暴增至六六五億元，是連續第八年「收不抵支」、較二○二三年大增二一九億元，逆差金額更是二○一七年首次呈現逆差年度的三倍以上。

較二○二三年大增二一九億

根據最新公告，統計至二○二四年底，勞工保險投保人數一○四八萬人，平均投保薪資三萬五一八○元，全年保費收入四八八一億元，但各項給付總計高達五五四六億元，當年度支出金額較保費收入高出六六五億元，「收不抵支」金額再創新高。

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勞動部官員分析，勞保收支逆差擴大主因還是領取老年給付的人數持續增加，且二○二四年再度因消費者物價指數（CPI）累計成長率達標，勞保年金給付也跟著調漲，讓原本就已不夠支出的保費收入，差距進一步擴大。

根據歷史數據，二○一七年至二○一九年，每年老年給付金額約三四○○億元起跳，最高不超過三八○○億元，但自二○二○年起，正式突破四千億元，且每年以至少百億元的速度增加，至二○二三年已達四六八二億元。

而二○二四年最新統計，包括一次給付及年金給付在內，全年老年給付金額高達五○二八億元，超越全年的保費收入四八八一億元，僅老年給付短絀金額就達一四七億元。

官員分析，雖然勞保連續八年全年度出現收支逆差，但因二○二四年政府持續撥補勞保達一三○○億元，加上當年度勞保基金收益數高達一六二九億元，使得整體勞保基金仍有二二六四億元結餘，仍可支應近年的老年給付。

但根據最新發布的「一一三年度勞工保險普通事故保險費率精算及財務評估」報告，二○二五年勞保收支逆差預估將擴大到八一三億元、二○二八年更將飆升至一八八六億元，政府不但得維持過去兩年的撥補金額，甚至需加大撥補力道，才能維持勞保基金的穩健營運。

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