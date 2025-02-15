鐘點看護移工6家入選 拚3月底正式上路

勞動部昨正式公告「多元陪伴照顧服務試辦計畫」評選結果，共有六家社福團體通過評選，即日起可開始招募外籍照顧服務員。 （資料照）

即日起可招募培訓外籍照顧服務員

「鐘點看護移工」評選六家合格試辦名單揭曉，勞動部拚三月底正式上路。（記者李靚慧翻攝）

〔記者李靚慧／台北報導〕俗稱「鐘點看護移工」的「多元陪伴照顧服務試辦計畫」，勞動部昨正式公告評選結果，共有六家社福團體通過評選，即日起可招募外籍照顧服務員；依試辦計畫規定，外籍照顧服務員應完成至少二十小時的職前訓練，因此預定三月底正式上路，接受有「臨時、短期、緊急」陪伴照顧需求、且符合資格的民眾申請。

受理「臨時、短期、緊急」需求者申請

勞動部公告，首波八家申請單位經評選後有六家合格，包括服務雙北市的「紅心字會」；服務台中地區有「私立永信社會福利基金會」及「台中市私立童庭社會福利慈善事業基金會」兩家；服務南投、彰化、台中的「南投縣新媳婦關懷協會」；服務台南、高雄、屏東的「台灣萬人社福協會」；宜蘭、花蓮、台東的「花蓮縣家庭照顧者關懷協會」。

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單次四小時一○○○元至一二五○元

至於費用依全台北中南的物價水準不同，各業者收費也有差異。勞動部歸納六業者的收費條件，單次四小時一千元至一二五○元之間；單次八小時一二○○元至二五○○元；全日二十四小時含十小時休息時間，費用約在二六○○元至三五○○元之間。

勞動部表示，各業者的收費方式，將在三月底試辦單位正式提供服務前，於多元陪伴照顧服務試辦計畫官網公告，提供民眾查詢比價。

根據試辦計畫，六家社福團體將招募照顧服務人力，外籍移工可於國內承接或自國外引進；據了解，這六家多鎖定三年期滿、「承接期滿轉出」的機構看護移工或家庭看護工，初期均規劃聘僱五至十人。

試辦單位應安排陪伴照顧服務工作者接受二十小時的職前訓練，根據勞動部規劃，內容包括溝通技巧、基本照顧技巧、認識失智症與身心障礙者需求、緊急狀況應變、備餐等家務處理等。

勞動部表示，包括具有身心障礙證明、重大傷病資格、有三個月內就醫或手術紀錄、符合聘僱外籍看顧工資格，或是經評估屬長期照顧需要等級第二級至第八級者，若有「臨時、短期、緊急」陪伴照顧需求，即可向六家試辦單位「自費」提出申請。

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