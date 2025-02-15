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川普簽署對等關稅 最快4月上路

2025/02/15 05:30

美國總統川普13日簽署「對等貿易與關稅」備忘錄，研擬對貿易夥伴課徵「對等關稅」。（彭博）美國總統川普13日簽署「對等貿易與關稅」備忘錄，研擬對貿易夥伴課徵「對等關稅」。（彭博）

〔編譯魏國金／綜合報導〕美國總統川普十三日簽署「對等貿易與關稅」備忘錄，責成美國貿易代表署與商務部，會同國土安全部與財政部，研擬對貿易夥伴課徵「對等關稅」，以縮小美國超過一．二兆美元的貿易逆差；美國準商務部長盧特尼克說，所有研究應會在四月一日前完成，便於川普立即採取行動。

川普宣布，「在貿易方面，為了公平起見，我決定課徵對等關稅，這意謂無論其他國家向美國徵收多少關稅，我們也將向他們徵收相同關稅，不多也不少」；他不打算發布豁免，而且之後他將對汽車、半導體與藥品課徵對等關稅之外的進口稅。

對美貿易順差 中國排第一

川普也要求相關單位計算非關稅壁壘的成本。他點名歐盟的增值稅以及享有補貼的中國國企商業活動；他說，「增值稅將視同關稅」。一名白宮官員透露，川普也認為日本與南韓是占美國便宜的國家，因此可能成為首批被徵收對等關稅的目標。

白宮官員也說，對美國有鉅額貿易順差或特別「惡名昭彰」的國家可能被率先鎖定；美國官方數據顯示，前五大對美國貿易順差國家分別是中國、墨西哥、越南、愛爾蘭與德國。

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