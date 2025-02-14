日均僅2組看屋 北台新案越來越冷

1月北台灣新建案風向球六項觀測項目，呈現「一升、二平、三降」。（記者徐義平攝）

〔記者徐義平／台北報導〕銀行房貸荒持續、加上中央銀行第七波選擇性信用管制發酵，根據新案市調機構彙整，一月北台灣新案接待中心平均一日僅二組看屋民眾，出現跑單人員現場追劇苦等購屋者的冷清景況。

根據住展雜誌調查，一月北台灣待售新案個數達一一○四個，相較去年十二月再增加三十一個，是二○二四年四月以來最多。住展追蹤指標建案，發現一月每週平均上門看屋組數僅約十四組，一天平均僅二組，較去年十二月更加冷清，但每週平均成交組數約一．三組，較上月回升○．五組。

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住展雜誌發言人陳炳辰表示，就算一月指標案平均成交組數微增，但仍難以論斷買氣回溫，目前房市氛圍偏空，看屋組數又減少，多數接待中心已出現冷清市況。

1月北台新案轉衰退黃藍燈

另，一月北台新建案觀測六類項目呈現「一升、二平、三降」，其中預售屋推案量、新成屋戶數及看屋組數等三項可顯示房市熱度的項目，分數全數走降，造成一月北台新案景氣燈號轉為衰退黃藍燈。

陳炳辰指出，目前建商推新案已踩煞車，但因買氣轉冷，待售新案數量持續堆疊，尤其是宜蘭地區，看屋、成交雙雙呈現低落，去化可說是龜速；但大多數建商仍不願輕易讓利，只出現少數新推建案開價未創區域新高，觀察目前各縣市議價率，桃園市較高，尤其大園、觀音等蛋白區房價已回到基本盤。

他分析，房市觀望氛圍短期內無解，三二九檔期部分建商仍規劃推出新案，但依照當前市況，後續或可先觀察新推建案是否如期推出，還是乾脆低調延後推案。

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