100％使用再生水 台積電楠梓擴廠環評初審通過

高雄市環保局昨天審議通過台積電楠梓產業園區擴廠環評初審，台積電承諾100％使用再生水，製程設備改善減少54％排放。 （資料照，記者洪友芳攝）

〔記者蔡清華／高雄報導〕高雄市環保局昨天審議通過台積電楠梓產業園區擴廠環評初審，針對公民團體關切溫室氣體排放衝擊城市減量等質疑，台積電承諾一○○％使用再生水，製程設備改善減少五十四％排放，未來增量將隨再生能源占比提升而逐年遞減，不影響高市二○三○年減量目標。

台積電於楠梓產業園區已啟動第一、二期建廠計畫，擬於第三期廠東側啟動擴廠，提出「台積電楠梓新建半導體廠擴建計畫環境影響說明書」。

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環保公民團體特別關注「園區累加評估」、「淨零減排」、「空污抵換」及「綠電再生水」等議題。台積電明確表示，已將園區五座半導體廠開發之各項環境衝擊影響疊加納入評估與分析，並承諾開始量產後，每年取得實際用電二十五％再生能源，中長期目標為二○三○年取得六十％，二○四○年取得實際用電量一○○％再生能源。

未來也將辦理溫室氣體增量抵換，抵換比率每年十％連續執行十年。空氣污染物增量部分，將以一比一．二方式抵換，以達成實質減量；而工業用水也由市府建置再生水廠，達一○○％使用再生水。

高雄市環保局將搭配「淨零示範區」推動後勁地區「再生能源」綠電方案，由市府主導建置太陽能光電，除減輕民眾用電負擔外，分階段加入在地企業及市民合作機制，透過直供、轉供方式取得在地社區綠電，達成企業、民眾、環境三贏，此方案獲台積電支持。

「空品強化監測」目前第一期園區將設置相關空品監測站，設置點位採用AERMOD空氣污染擴散模式模擬方式，執行污染物排放模擬，由模擬污染物著地濃度及其點位結果，設置四座空品監測站，相關模擬並需經專家學者審查確認，後續將依整體科學園區建置後重新評估空品監測站增設分布。

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