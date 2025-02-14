中小微振興融資 再加碼6千億

財政部宣布，中小微企業振興融資方案再加碼6千億元。（記者鄭琪芳攝）

新增綠色支出貸款

〔記者鄭琪芳／台北報導〕財政部昨表示，為繼續支持中小微型企業經濟復甦，八家公股銀行中小微企業振興融資方案再增加融資額度六千億元，總額度擴大至一．五兆元，同時新增「綠色支出」相關貸款用途，以協助企業淨零轉型。財政部表示，此方案受理期限至二○二五年底，屆時再視企業需求及執行成效，評估是否繼續實施。

財政部國庫署說明，配合經濟部協助中小型事業疫後振興專案貸款，自二○二三年四月起推動「中小企業千億振興融資方案」，以提供中小微企業多元選擇，原本總融資額度為三千億元，期間兩次增加額度各三千億元；這次三度加碼，且一次增加六千億元，總融資額度達一．五兆元，因此更名為「中小暨微型企業振興融資方案」。

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根據國庫署統計，自二○二三年四月至二○二四年底，中小企業振興融資方案已核貸八萬二四三四家、累積核貸金額達九四九五餘億元。國庫署副署長林秀燕表示，考量此方案申請踴躍，累積核貸金額已超過原總額度九千億元，顯示中小微企業資金需求甚殷，且距受理期限二○二五年底尚有一段時間，因此再增加額度六千億元。

綠色支出貸款 助企業淨零轉型

另，為協助企業淨零轉型，強化淨零碳排布局，中小微企業振興融資方案並新增「綠色支出」相關貸款用途。所謂「綠色支出」，包括：再生能源、節能、污染防治、地域與水域生物多樣性保護、潔淨交通運輸、永續水源及廢水處理、氣候變遷調適、生產技術或製程等十類。

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