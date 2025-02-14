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台灣衛星產業新頁 首度開放行動頻段

2025/02/14 05:30

數位發展部昨公告修正「無線電頻率供應計畫」，首次新增衛星行動頻段，並擴增衛星固定通信頻段，最快六月底開放電信業者申請。（資料照）數位發展部昨公告修正「無線電頻率供應計畫」，首次新增衛星行動頻段，並擴增衛星固定通信頻段，最快六月底開放電信業者申請。（資料照）

〔記者徐子苓／台北報導〕為促進衛星通信產業發展，數位發展部昨公告修正「無線電頻率供應計畫」，首次新增衛星行動頻段，並擴增衛星固定通信頻段，最快六月底開放電信業者申請。據了解，受限於電信管理法規定，過往衛星行動服務多由中華電信代理，而這次開放所有電信事業申請，預期未來衛星市場會更百花齊放，也將帶動國內製造業研發新設備和技術。

最快6月底 開放所有電信事業申請

衛星通信具有覆蓋廣泛的特性，也比較不受天災或地理環境的限制，因此常被應用在偏遠地區、高山、海洋等地區，彌補其他通訊的不足。衛星行動和衛星固定的差別在於，前者可以邊移動邊使用服務，而後者通常會有定點接收訊號的碟子。

此次修正有三大重點：第一，首度開放七項頻段，供電信事業申請設置使用衛星「行動」通信（包括Inmarsat、Thuraya、Iridium、Eutelsat及SES等十六組衛星星系落地申請）；第二，擴增開放到十二項頻段，供電信事業申請設置使用衛星「固定」通信（包括Starlink、OneWeb等三十組衛星星系落地申請）；第三，將現行頻率使用期限二年調整為最多五年，以滿足多樣化的市場需求。

官員表示，後續還會公告相關管理規則、收費標準，預計最快六月底開放申請，電信業者就可提供衛星行動服務。

至於應用層面，受限於衛星行動的傳輸容量，目前主要拿來傳送緊急短訊息，例如登山時發出求救簡訊，且需要用特殊的衛星電話設備，一般智慧型手機直連衛星的技術，目前國內還在開發中。

數發部強調，本次開放頻段已納入國際重要衛星的所有使用頻段，預期將帶動衛星技術和產業的蓬勃發展。本次修正參考了國際電信聯合會（ITU）無線電規則，並結合主流衛星系統商的頻段使用趨勢，未來數發部將持續觀測國際頻段規劃趨勢，動態調整頻率分配政策。

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