千億撥補落空 只能漲電價？經長︰盼國會高抬貴手 助台電改善財務

經濟部長郭智輝昨表示，盼望國會能「高抬貴手」，助台電改善財務。（記者林菁樺攝）

〔記者林菁樺／台北報導〕經濟部長郭智輝（見圖，記者林菁樺攝）昨出席活動時，被問及台電財務與電價議題，他坦言，即使今年燃料成本壓力沒有往年大，但台電負債比超過九成，根本問題還是要解決；國家有準備錢（預算撥補），但「只能放在抽屜內，不給我們拿來用」，外界若不想漲電價，需要外界向國會多拜託、盼他們高抬貴手。

政府補助多用於補貼民生用電

郭智輝指出，過去政府補助台電大多是補貼給一般民生用電，但台電虧損還是這麼多，原因不是（台電）經營不好；至於產業界能否再接受漲電價？郭智輝只回應「不太清楚」，需要再計價了解，因所有方案都要由電價審議委員會去討論。

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最新負債比仍高達92％

郭智輝重申，電價調漲以不影響CPI（消費者物價指數）、且工業電價具有競爭力為基本原則；他也說，

今年台電會虧多少還要計算，因為今年買進原料價格「不會那麼緊張」，但就算台電努力控制，最新負債比還是有九十二％，這是根本問題。

郭智輝指出，今年經濟部原本編列給台電的一千億元，在經濟委員會只刪除三十億元，但到大院卻統刪一千億元，「這一千億元對台電財務改善影響非常大」。他話鋒一轉呼籲，若外界不能接受電價調漲，就請向國會拜託一下，盼望國會能「高抬貴手」；郭智輝說，政府都有準備，準備的錢（預算）都有啊，「放在抽屜內，只是不給我們拿來用」，要請外界多多跟國會溝通，支持台電改善財務。

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