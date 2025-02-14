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AI助攻出口 國發會：今年GDP上看3.29%

2025/02/14 05:30

國發會昨針對今年總體經濟情勢及未來展望提出報告，看好AI帶動出口及投資動能，全年經濟溫和成長，出口有望突破五千億美元。（行政院提供）國發會昨針對今年總體經濟情勢及未來展望提出報告，看好AI帶動出口及投資動能，全年經濟溫和成長，出口有望突破五千億美元。（行政院提供）

〔記者鍾麗華／台北報導〕國發會昨於行政院院會報告「二○二五年總體經濟情勢及未來展望」，國發會指出，台灣經濟基本面強韌，在人工智慧（AI）等新興科技應用加速擴展下，有助帶動我出口及投資動能，加以內需消費穩定擴增，依主計總處預估今年台灣經濟成長率可望達三．二九％，出口也有望突破五千億美元。

國發會昨針對今年總體經濟情勢及未來展望提出報告，表示台灣經濟基本面強韌，AI帶動出口及投資動能，全年經濟溫和成長，出口有望突破五千億美元。（中央社資料照）國發會昨針對今年總體經濟情勢及未來展望提出報告，表示台灣經濟基本面強韌，AI帶動出口及投資動能，全年經濟溫和成長，出口有望突破五千億美元。（中央社資料照）

今年經濟溫和成長 出口有望突破5000億美元

國發會表示，全球主要央行降息，國際油價等大宗商品價格走低，各國通膨趨緩，有利推動需求，加上全球貿易持續擴張，今年全球經濟可望平穩成長，台灣經濟則可望溫和成長。

國發會指出，今年成長動力來源為出口、固定投資及民間消費。出口部分，今年全球貿易量成長率將介於三．一％至三．二％，可望平穩續增，加以國際科技大廠擴增資本支出、邊緣AI應用持續發展，可望挹注台灣電子及資通產品出口動能，今年出口有望突破五千億美元。

在固定投資方面，國發會表示，台商回台擴增國內產能，投資台灣三大方案至今年二月七日止累計吸引投資逾二．五兆元；此外，主要科技大廠積極擴充先進製程及高階封測產能，外商也加碼投資台灣。民間消費部分，企業營收增加、軍公教薪資及最低工資調升，將提高企業調薪及獎金發放意願，進而提升國人購買力。

關注川普關稅、中國產能過剩變數

不過，當前仍有地緣政治等全球不確定經濟下行風險。國發會副主委高仙桂解釋，台灣仍處在景氣上行循環階段，擴張期的長短則視政策因應能力而定。傳統產業和中小企業去庫存化已到某個階段，今年有復甦跡象，但仍須視後續終端需求，以及國際經濟變數而定，例如美國總統川普的關稅政策，以及中國對產能過剩的政策反應等。

高仙桂也強調，行政院經發會已拍板中小企業多元振興方案，期盼透過半導體與AI產業優勢，驅動台灣傳產和中小企業轉型與升級，確保競爭優勢，也掌握景氣循環力道。

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