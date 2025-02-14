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川普甩鍋CPI升溫 鮑爾重申不急降息

2025/02/14 05:30

〔編譯盧永山／綜合報導〕美國聯準會（Fed）主席鮑爾週三在國會舉行的聽證會表示，儘管Fed在馴服通膨方面已有很大進展，但可能要比原先所想的更久時間維持高利率，因最新數據顯示，美國一月消費者物價指數（CPI）增幅高於預期，加上川普政府的政策帶來不確定性。不過，川普發文將一月CPI升溫歸咎於拜登政府。

鮑爾在聯邦眾議院金融服務委員會的聽證會上指出，「我想我們已接近目標，但還沒有達到設定的通膨，因此我希望暫時保持政策的限制性」；這番談話暗示在可預見的未來，基準利率仍將維持在高水準。目前美國基準利率介於四．二五％至四．五％之間。

美國一月CPI年增率三％，為連續四個月上升，月增率○．五％，分別高於市場預期的二．九％、○．三％；剔除食品和能源成本的核心CPI年增三．三％，月增○．四％，為去年三月以來最大增幅。

鮑爾坦承，CPI數據幾乎高於所有預期，但也警告不要過度反應，強調一個月的壞數據不應被視為通膨進展正在逆轉的信號；並指Fed設定二％通膨目標，是以個人消費支出價格指數（PCE）為根據，該指數通常會比CPI低一些。

美國一月PCE將在二十八日公布，但該指數的關鍵組成之一、衡量產業供應成本的生產者物價指數（PPI）將在週四公布；PCE指數一直高於Fed通膨目標約○．五個百分點，但最近幾個月進展也是陷入停滯。

而在CPI數據公布後，市場預期Fed要等到九月以後才會降息，且今年只會降息一次，低於先前預測的兩次。令Fed打擊通膨工作更加複雜的是，川普政府對主要貿易夥伴徵收關稅、給企業減稅、限制移民和解除監管的政策，可能改變美國經濟走向；鮑爾指出，評論國會或政府執行的政策並非Fed職掌，但新政策確實可能改變Fed的利率政策。

而針對美國一月CPI升溫，川普週三在自家社群媒體「真實社群」發文說：「拜登讓通膨升高。」

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