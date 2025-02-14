Nokia併購Infinera 公平會放行通過

公平會昨日決議，通過行動通訊裝置生產商Nokia與美國光纖網路設備製造商Infinera的結合案。（歐新社資料照）

〔記者歐宇祥／台北報導〕公平會昨日決議，通過行動通訊裝置生產商Nokia與美國光纖網路設備製造商Infinera的結合案，不禁止其結合。公平會說明，雖然兩方都是「光傳輸設備」市場之重要參與者，彼此為水平競爭同業，不過技術、產品應用側重不同，結合沒有顯著限制競爭疑慮，因此放行。

公平會表示，Nokia擬取得Infinera共一○○％股份，並控制其業務經營或人事任免，符合公平法第十條第一項第二款及第五款之結合型態，且達到申報門檻，依法提出結合申報。

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公平會指出，Nokia及Infinera均為「光傳輸設備」市場的重要參與者，彼此為水平競爭同業，但各自側重於不同技術層面及產品應用上之「光傳輸設備」產品，且雙方主要客戶群重疊度不高、主要經營區域也有所區別。

因此，公平會認為，本結合完成後，尚有其他業者與其競爭，市場亦無相關進入障礙，且下游交易相對人如電信事業或有線電視營運商尚具有相當之抗衡力量，故本結合尚不致有顯著限制競爭疑慮，經審酌相關因素後，依公平法第十三條第一項規定，不禁止其結合。

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