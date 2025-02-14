晴時多雲

自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 財經政策

圍堵中國鋼品 印度擬課臨時關稅

2025/02/14 05:30

印度最快在未來六個月內對中國鋼鐵產品徵收15％至25％臨時關稅。（彭博資料照）印度最快在未來六個月內對中國鋼鐵產品徵收15％至25％臨時關稅。（彭博資料照）

稅率15～25％ 有效期可能2年

〔編譯盧永山／綜合報導〕路透報導，印度鋼鐵部長庫瑪拉斯瓦米（H.D. Kumaraswamy）表示，印度最快在未來六個月內對中國鋼鐵產品徵收十五％至二十五％臨時關稅，以因應中國廉價進口產品對印度廠商帶來的嚴峻挑戰，確保公平的競爭環境。

庫瑪拉斯瓦米指出：「中國鋼鐵進口量增加，往往受到不公平貿易做法的推動，這對印度廠商構成嚴峻的挑戰，印度政府決心履行承諾，保護印度鋼鐵產業。」

印度貿易救濟總局是在二○二四年十二月應京德勒西南鋼鐵（JSW Steel）、塔塔鋼鐵（Tata Steel）等主要鋼鐵廠商要求，對中國進口的低價鋼鐵產品是否損害國內廠商的利益展開調查；庫瑪拉斯瓦米說，根據正在進行的調查，保護稅的稅率範圍介於十五％至二十五％，如果加徵臨時關稅（當地稱作保護稅）的主張獲得印度政府批准，有效期可能長達兩年。

印度在截至二○二四年三月底的財年成為鋼鐵淨進口國，且在二○二四年四月至十二月間，印度進口的中國鋼鐵創下紀錄最高；儘管需求強勁，但大量進口仍導致印度鋼價大跌，一些小型鋼鐵廠則因進口鋼鐵激增，必須縮減營運規模和裁員。

產業觀察家指出，美國總統川普對所有國家進口鋼鐵徵收二十五％關稅，可能加劇印度小型鋼鐵廠的困境，因中國、南韓和日本等國的出口商將設法把鋼鐵運往印度。

二○二四年中國鋼鐵出口量達到一．一○七二億公噸，創九年新高，較二○二三年成長二十二．七％，導致包括印度、土耳其及印尼在內的多個國家採取反傾銷措施，聲稱中國的廉價鋼鐵損害了當地廠商的利益。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財