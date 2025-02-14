圍堵中國鋼品 印度擬課臨時關稅

印度最快在未來六個月內對中國鋼鐵產品徵收15％至25％臨時關稅。（彭博資料照）

稅率15～25％ 有效期可能2年

〔編譯盧永山／綜合報導〕路透報導，印度鋼鐵部長庫瑪拉斯瓦米（H.D. Kumaraswamy）表示，印度最快在未來六個月內對中國鋼鐵產品徵收十五％至二十五％臨時關稅，以因應中國廉價進口產品對印度廠商帶來的嚴峻挑戰，確保公平的競爭環境。

庫瑪拉斯瓦米指出：「中國鋼鐵進口量增加，往往受到不公平貿易做法的推動，這對印度廠商構成嚴峻的挑戰，印度政府決心履行承諾，保護印度鋼鐵產業。」

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印度貿易救濟總局是在二○二四年十二月應京德勒西南鋼鐵（JSW Steel）、塔塔鋼鐵（Tata Steel）等主要鋼鐵廠商要求，對中國進口的低價鋼鐵產品是否損害國內廠商的利益展開調查；庫瑪拉斯瓦米說，根據正在進行的調查，保護稅的稅率範圍介於十五％至二十五％，如果加徵臨時關稅（當地稱作保護稅）的主張獲得印度政府批准，有效期可能長達兩年。

印度在截至二○二四年三月底的財年成為鋼鐵淨進口國，且在二○二四年四月至十二月間，印度進口的中國鋼鐵創下紀錄最高；儘管需求強勁，但大量進口仍導致印度鋼價大跌，一些小型鋼鐵廠則因進口鋼鐵激增，必須縮減營運規模和裁員。

產業觀察家指出，美國總統川普對所有國家進口鋼鐵徵收二十五％關稅，可能加劇印度小型鋼鐵廠的困境，因中國、南韓和日本等國的出口商將設法把鋼鐵運往印度。

二○二四年中國鋼鐵出口量達到一．一○七二億公噸，創九年新高，較二○二三年成長二十二．七％，導致包括印度、土耳其及印尼在內的多個國家採取反傾銷措施，聲稱中國的廉價鋼鐵損害了當地廠商的利益。

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