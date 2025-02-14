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化解川普關稅 經部將在美設投資中心

2025/02/14 05:30

經濟部長郭智輝表示，將在美國成立台灣投資貿易中心，提供台商最佳策略。（記者林菁樺攝）經濟部長郭智輝表示，將在美國成立台灣投資貿易中心，提供台商最佳策略。（記者林菁樺攝）

〔記者林菁樺／台北報導〕美國總統川普上任後揮舞關稅大棒，各界擔憂美將針對我半導體而來。經濟部長郭智輝昨再度信心喊話，強調台灣與美國經貿關係緊密，尤其是台美半導體互補，不必過度擔憂；他說，全球自由化已死，現在開始的是區域經濟學，經濟部除了成立專案小組應對，也將在美國成立台灣投資貿易中心，提供台商最佳策略。

郭智輝昨出席活動時指出，美國新關稅政策將造成全球供應鏈重組，經濟部已整合駐外單位成立專案小組，提供台商最即時資訊與協助。他引述台積電創辦人張忠謀提到「全球化已死，自由貿易也已死」，表示現在開始是區域經濟學，經濟部將在美國成立「台灣投資貿易中心」，關注國際貿易變動與保持良好溝通，才是最佳應對策略。

至於經濟部掌管貿易的次長江文若率隊訪問華府，郭智輝說，這屬於「例行性拜訪」，因川普政權上任，不希望只有從台灣看華府，也希望實地了解美國；以台灣過去與美國的關係，外界不用過度擔憂，經濟部將盡量蒐集產業資訊，提供給談判小組。

郭智輝強調，「台灣絕對沒有偷走半導體技術」，很多人不了解半導體的發展歷史，就像手機已發展到iPhone16，但可能還是有人停留在NOKIA時代，他也交代經濟部貿易署要多與外界溝通。

另市場傳出美國政府正試圖說服英特爾分拆其晶圓代工業務，然後將其轉變為與台積電的合資企業；經濟部對此表示無法評論。

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