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川普陣營分5派 台應聚焦經濟民族主義者

2025/02/14 05:30

台新金首席經濟學家李鎮宇。（資料照）台新金首席經濟學家李鎮宇。（資料照）

台新金李鎮宇︰體檢利率等政策 避免被貼非關稅障礙標籤

〔記者高嘉和／台北報導〕美國總統川普揮舞「對等關稅」大棒。台新金首席經濟學家李鎮宇分析，川普內閣可分為五派思維，相互間很多觀念互相扞格、既聯合又鬥爭，建議政府應以「拉一、交二、談三、撫四、同理五」做為最高指導原則，重點放在「談三」，聚焦在「經濟民族主義者」；他提醒，台灣長期壓低利率、補貼油電價，內部應先做全面檢討，否則將被經濟民族主義者貼上非關稅障礙的標籤，妨礙談判進展。

美國外交政策與歷史學家Hal Brands研判，川普內閣可分為五派思維，分別是「全球鷹派」的全面壓制新軸心國的擴張；「亞洲優先派」主張把外交重心從歐洲與中東移轉到亞洲，壓制中國崛起；「經濟民族主義者」認為應以商業談判、關稅為手段，全面推動公平貿易並吸引外資；「MAGA強硬派」將領土擴張列為第一優先；「回家吧美國派」主張回歸美國本土，閉關自守。

李鎮宇分析，不論是全球鷹派的國務卿魯比歐（Rubio）、國安顧問瓦爾茲（Waltz），或是亞洲優先派的國防部次長柯伯吉（Colby），他們都首重對中國與其同盟在全球或亞洲的壓制，這對維護台海安全都是一大加分，所以應該「拉一、交二」，要將這兩派引為盟友。

至於MAGA強硬派如白宮副幕僚長米勒（Miller）等，對於美國鄰國產生極大壓力，但這些人對川普有強大影響力，不需與之對抗，反而應與其政策產生共鳴，「撫四」就是要能提出與其政策共鳴的建議；「回家吧美國派」則是美國立國以來，習慣閉關自守的歷史因素，幾乎所有川普閣員身上，或多或少都有此風格，所以要「同理五」。

從利益交換的角度切入

強調台美合作美企受益

他建議，重點應放在「談三」，聚焦在經濟民族主義者，如財政部長班森特（Bessent）、商務部長盧特尼克（Lutnick）；他們不僅掌握美國的貿易政策，還影響美台經濟合作的具體內容，與他們談判時，必須從「利益交換」的角度切入，強調台美經濟合作如何能讓美國企業受益，並創造「公平交易」的雙贏局面。

台應主動提具體合作計畫

他強調，台灣應針對美國關心的半導體供應鏈、高科技安全、甚至美國利率、匯率等，主動提出具體的合作計畫，尤其是中國製造席捲而來的太陽能板、電動車、電池、半導體成熟製程四大產業，政府如何引領台廠與美國製造業合作，而不是被動被中國廠商吞噬。

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