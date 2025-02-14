川普預告︰今天簽署對等關稅

川普可能在印度總理莫迪抵達白宮與他會面前簽署行政命令，對其他向美國進口商品徵收關稅的國家課「對等關稅」。圖為二○二○年二月兩人會面情形。（法新社資料照）

分析師︰印度、泰國等新興市場對美關稅高 風險較大

〔編譯盧永山／綜合報導〕美國總統川普表示，他最快在週四簽署行政命令，對其他向美國進口商品徵收關稅的國家課「對等關稅」，此舉將開啟貿易戰的新戰線。白宮發言人李威特稍早時則說，川普可能在印度總理莫迪抵達白宮與他會面前宣布此事。

川普美國時間週四早上在自家社群媒體「真實社群」上，以全大寫文字寫道：「偉大的三週，也許是有史以來最棒的（三週），但今天是最偉大的一天：對等關稅！！！讓美國再度偉大！！！」

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李威特週三在白宮被記者問及川普即將發布的公告時表示，「我確信這項措施將會在印度總理明日到訪前公布」，他並補充說，「我會讓總統親自說明對等關稅的細節，但這是他堅信的政策」。莫迪預計美東時間週四下午四時（台灣時間週五清晨五時）抵達白宮。

分析師警告，川普的對等關稅可能導致美國提高對印度和泰國等新興市場的關稅，因為這些國家對美國商品的有效關稅通常比較高，而與美國簽署貿易協定的南韓等國家面臨的風險較低。

川普九日在空軍一號專機上說，他計畫對每個向美國進口商品徵收關稅的國家課對等關稅；所謂對等關稅，川普在去年總統選戰期間曾解釋，就是「以眼還眼，以關稅還關稅，稅率相同」。

野村證券在上週的一份報告中舉例，如果印度對美國進口汽車徵收二十五％關稅，美國也將對印度進口的汽車徵收二十五％關稅；川普執行對等關稅的目標在於，確保公平對待美國出口商品，這可能間接解決美國與夥伴國家的貿易失衡。

在亞洲經濟體中，印度對美國出口商品的加權平均有效關稅稅率為九．五％，美國對印度出口商品的平均關稅稅率為三％；泰國對美國商品的平均關稅稅率為六．二％，中國為七．一％。

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