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法說會速報》友達去年小虧 每股擬配0.3元股利

2025/02/14 05:30

友達通過配發每股現金0.3元，即日起買回庫藏股、處份后里廠。（友達提供）友達通過配發每股現金0.3元，即日起買回庫藏股、處份后里廠。（友達提供）

〔記者陳梅英／台北報導〕面板大廠友達（2409）去年第四季因認列售廠收益順利轉虧為盈，每股稅後盈餘0.21元，惟全年每股仍小虧0.4元，但為回報股東支持，友達董事會通過以資本公積配發每股0.3元現金股利，同時宣布即日起2個月內將以不超過每股21.26元的價格，買回約15.3萬張庫藏股。

友達去年出售南科2座廠予美光後，旗下友達晶材位於后里的東西側廠房也被美光以30億元買下，業外收益有18億元。友達董事長彭双浪表示，友達晶材將退出太陽能長晶事業，專注半導體，后里廠售後回租，預計2027年清空點交。另新加坡廠也已整理完畢，正在尋找買家。

彭双浪表示，2025年大環境變數仍多，但受惠於中國以舊換新與能源政策延續，大尺寸電視需求暢旺，IT面板也擁有Win10停用、AI PC新機推出與疫後換機潮三大利多，友達對今年展望樂觀，期許逐季成長。

至於川普關稅戰影響，彭双浪表示，仍須密切觀察，友達內部評估若川普對墨西哥加稅25%，影響友達營收不超過2億美元。

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