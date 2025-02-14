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盤勢分析》指數反彈 聚焦低基期類股

2025/02/14 05:30

鋼鐵、塑膠、航運等傳產族群表現強勁，昨日台股加權指數終場上漲109.66點。（中央社資料照）鋼鐵、塑膠、航運等傳產族群表現強勁，昨日台股加權指數終場上漲109.66點。（中央社資料照）

美國最新CPI（消費者物價指數）抬頭，重燃市場通膨擔憂，但烏俄同意停火談判，美四大指數前天漲跌互見，市場仍在觀望美國總統川普最新「對等關稅」措施，昨台積電（2330）股價明顯受壓，加權指數一度下跌，靠著聯發科（2454）、鴻海（2317）撐盤，鋼鐵、塑膠、航運等傳產族群表現強勁，加權指數終場上漲109.66點，收在23399.41點，成交量約3868億元。

3大法人昨合計買超73.7億元，其中外資買超10.7億元、投信買超8.4億元、自營商買超54.5億元；外資台指期淨空單增加250口，累積外資台指期淨空單逾3.14萬口。

啟發投顧副總容逸燊指出，台股昨日反彈109點，但量能不足，近兩日半導體族群相對弱勢，指數區間震盪，盤面重點集中到鋼鐵類股，以及低檔開始翻揚的低基期類股，接下來台股面臨的關卡就是川普的晶片關稅，如果順利解決後，台股又可以重回多方走勢。

統一證券分析，川普主導俄烏停火談判，災後重建有望受惠，但川普關稅議題仍將對短期盤面帶來不確定性，現階段操作建議低檔承接、分批佈局、汰弱留強，同時控制持股比率因應未來關稅議題的變數，選股方向以美國概念股、內需消費及消費IC、AI PC與顯卡，及高殖利率的營建等族群為主。（記者卓怡君）

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