中鋼提前開3月盤價 僅熱軋鋼捲漲價

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〔記者林菁樺／台北報導〕中鋼（2002）13日提前揭曉3月盤價，如外界預料開出平高盤，但僅主力的熱軋鋼捲（軋延料）每噸漲300元，其餘皆平盤。中鋼認為，鋼市前景持穩，但川普政策仍具高度不確定性還需要觀察，且美國新關稅政策對各產業影響不同，因此本次開出平高盤。

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鋼市前景持穩 開出平高盤

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中鋼指出，鋼市雖因淡季與農曆春節長假影響，終端需求放緩，但中鋼1月出貨目標82萬噸，實際出貨仍有82.2萬噸，2月實際數量也會超過目標量（80萬噸）；另外，台灣12月工業生產指數仍創新高，連10個月正成長，顯示內需穩健。而中國工信部發布2025年版「鋼鐵行業規範條件」，可加速淘汰落後產能，有助鋼鐵供需趨向平衡，支撐後市鋼需。

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中鋼開3月盤價，如外界預期開平高盤。（資料照）

原物料行情方面，鐵礦砂、煤礦價格持平在每公噸100到110美元與185到195美元水準；各國鋼價堅挺，中鋼指出，春節後熱軋期、現貨與出口報價持穩，中國寶鋼3月平板類產品每公噸調漲100人民幣，美國鋼價近期也走強。

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估Q1底好轉 盼逐季向上

中鋼表示，美國總統川普對加拿大、墨西哥、日本、韓國、歐盟、巴西等國家取消232鋼鋁關稅豁免，回到齊頭式的25%關稅，帶動美國新一波鋼價漲勢，鋼市前景持穩。

但中鋼認為，川普政策仍具高度不確定性，需要持續關注發展，考量美國關稅新政對各產業影響不同，3月的月盤產品以平高盤開出，其中，主力之一的熱軋鋼捲（軋延料）每噸上調300元，熱軋鋼板、鋼捲、冷軋鋼捲、電磁鋼捲等都平盤，中鋼也透過多元配套方案，協助用戶爭取訂單。展望第一季，中鋼認為，季末有望出現明顯好轉，預估鋼鐵市況將呈現「打底加溫、逐步向上」階段。

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