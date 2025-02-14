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囤房稅2.0 5月開徵 22縣市單一自住 豪宅線出爐

2025/02/14 05:30

「囤房稅2.0」5月開徵，單一自住房屋現值一定金額以下適用優惠稅率1％，22縣市陸續公告適用基準。（資料照）「囤房稅2.0」5月開徵，單一自住房屋現值一定金額以下適用優惠稅率1％，22縣市陸續公告適用基準。（資料照）

〔記者鄭琪芳／台北報導〕今年五月「囤房稅二．○」首度開徵，全國單一自住房屋現值一定金額以下適用優惠稅率一％，二十二縣市陸續公告適用基準，台北市為房屋現值二八四．二萬元以下最高，宜蘭縣二四九．六八萬、新北市二三五．○五萬元次之，高雄市、澎湖縣也超過二○○萬元。財政部估計，全國約三一二．五萬戶減稅，減稅利益約二十三．六億元。

根據「囤房稅二．○」方案，住家用房屋改採全國歸戶，非自住房屋稅率一．五％至四．八％，自住三戶以內維持一．二％，但單一自住（房屋所有人、配偶及未成年子女全國僅一戶）房屋現值一定金額以下適用稅率一％。

根據規定，單一自住「一定金額」由各縣市按房屋現值由高至低排序，直轄市及新竹縣市取第一％戶，其他縣市取第○．三％戶，以低於該房屋現值的最大值為基準。

各縣市已陸續公告一一四年期全國單一自住房屋現值一定金額基準。六都中，台北市為二八四．二萬、新北市二三五．○五萬、高雄市二一七．九八萬、桃園市一七七．七四萬、台南市一五二．六九萬、台中市一四八．一四萬元。

六都以外，宜蘭縣二四九．六八萬元最高，澎湖縣二○五．一萬、雲林縣一八九．二九萬元次之，新竹縣市及嘉義市也超過一八○萬元。另，金門縣七十七．六九萬、連江縣一○三．八八萬、基隆市一二○．○二萬元較低。財政部說明，全國單一自住房屋現值低於上述金額，適用稅率一％。

財政部提醒，「囤房稅二．○」就自住房屋增訂「辦竣戶籍登記」要件，符合自住房屋者應於三月二十四日以前設籍，才能適用自住稅率；尚未辦妥戶籍登記者，稽徵機關已陸續寄發輔導通知書。

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