凱基銀AI反詐有成 獲玉山獎雙首獎

凱基銀行勇奪國家玉山獎雙首獎，總經理許維銘（右）10日獲副總統蕭美琴接見表揚。（凱基銀行提供）

〔記者高嘉和／台北報導〕凱基銀行秉持「以客戶為中心」企業理念，打造優質的顧客體驗，持續運用AI及大數據擴大反詐騙的影響力備受肯定，以「商戶欺詐暨合規AI偵測系統」、「智能客服荷包君」一舉奪下最佳產品類及最佳人氣品牌類共二項全國首獎殊榮；十日由凱基銀行總經理許維銘代表接受副總統蕭美琴接見表揚，凱基銀行已連續二年獲頒全國首獎。

凱基銀行總經理許維銘表示，以具體行動配合政府機關共同打擊詐騙，是銀行責無旁貸的責任；繼去年以「信用卡雙AI盜刷預防系統」獲國家品牌玉山獎肯定，今年再度以「商戶欺詐暨合規AI偵測系統」獲得殊榮，更一舉拿下「最佳產品類」全國首獎，顯示凱基銀行在打造安全便利的支付環境成效，並落實反詐騙之成效獲各界認可。

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他說，面對金融反詐騙，凱基銀行繼推動防詐點線面後，進一步成立金融詐欺防制工作小組，除了透過內部跨單位、外部跨平台及警政合作方式，打造阻詐防護網，同時攜手Taiwan AI Labs持續優化鷹眼防詐模型，透過跨金融機構聯合學習模式建置國家級鷹眼，增加模型的深度及廣度，有效擴大識詐、阻詐之成效，進而達到守護民眾資產的目標。

凱基銀行也積極打造優質的數位智能服務，推出智能客服「荷包君」以活潑親切的方式與客戶互動，提供線上廿四小時全年無休的諮詢服務，有高達九十九％以上的回答準確率，並結合最新語音互動技術（TTS／STT），無障礙環境讓視障及年長者也能輕鬆使用，落實金融友善服務。

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